Існує можливість припинення вогню найближчим часом: що відомо

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников вважає, що Кремль може розглянути можливість припинення вогню найближчим часом. Але лише у випадку, якщо нові санкції США завдадуть російській економіці реальних збитків, а слова та дипломатичні сигнали перестануть діяти на Дональда Трампа.

Путін може погодитися на припинення вогню. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" заявив, що зараз ще зберігається певне "вікно можливостей" для тимчасового припинення бойових дій, однак воно може швидко зачинитися, якщо Путін вирішить іти шляхом ескалації.

"Путін послав до США Дмитрієва, який буде намагатись переконати адміністрацію Трампа, що краще слухати слова. Але там йому пояснять, що від слів діти не народжуються. Все залежить від того, хто кого переконає", — вважає політичний оглядач.

Портников наголосив, що вирішальним моментом стане оцінка Путіним економічних наслідків нових американських санкцій. Якщо Кремль усвідомить реальні ризики для російської економіки, зокрема у фінансовому та енергетичному секторах, то може погодитися на короткочасне припинення вогню, щоб виграти час і зменшити тиск.

Оглядач також звернув увагу на фактор Китаю. За його словами, Пекін може натиснути на Москву, якщо це буде вигідно для укладення торгівельної угоди зі США.

"Трамп і Сі Цзіньпін мають зустрітись у Малайзії. Трамп може заявити, що для їхньої торгівельної угоди Китай має зменшити свої відносини з Москвою. Китай зараз може бути зацікавлений в якійсь паузі російсько-української війни заради їхньої економічної вигоди", — пояснив Портников.

За його словами, у випадку якщо Китай відкрито натисне на Путіна, а російська економіка відчує значний тиск, Кремль може ухвалити рішення про призупинення воєнних дій, принаймні тимчасово.

"Якщо Путін зрозуміє, що має великі економічні втрати, а слова вже не діють на Трампа, він може розглянути питання призупинки воєнних дій, щоб відгородитися від нового тиску і отримати якісь реальні результати", — підсумував аналітик.

Однак Портников не виключив і протилежного сценарію, що якщо Кремль вирішить, що санкції не завдадуть критичних збитків, то Росія може піти на нову ескалацію у війні.

