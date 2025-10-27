Существует возможность прекращения огня в ближайшее время: что известно

Рубрики
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что Кремль может рассмотреть возможность прекращения огня в ближайшее время. Но только в случае, если новые санкции США нанесут российской экономике реальный ущерб, а слова и дипломатические сигналы перестанут действовать на Дональда Трампа.
Путин может согласиться на прекращение огня. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире "Эспрессо" заявил, что сейчас еще сохраняется определенное "окно возможностей" для временного прекращения боевых действий, однако оно может быстро закрыться, если Путин решит идти по пути эскалации.
Портников подчеркнул, что решающим моментом станет оценка Путиным экономических последствий новых американских санкций. Если Кремль осознает реальные риски для российской экономики, в частности в финансовом и энергетическом секторах, может согласиться на кратковременное прекращение огня, чтобы выиграть время и уменьшить давление.
Обозреватель также обратил внимание на фактор Китая. По его словам, Пекин может давить на Москву, если это будет выгодно для заключения торгового соглашения с США.
По его словам, в случае, если Китай открыто нажмет на Путина, а российская экономика ощутит значительное давление, Кремль может принять решение о приостановке военных действий, по крайней мере, временно.
Однако Портников не исключил и противоположного сценария, что если Кремль решит, что санкции не нанесут критического ущерба, то Россия может пойти на новую эскалацию в войне.
