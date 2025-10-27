Существует возможность прекращения огня в ближайшее время: что известно

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что Кремль может рассмотреть возможность прекращения огня в ближайшее время. Но только в случае, если новые санкции США нанесут российской экономике реальный ущерб, а слова и дипломатические сигналы перестанут действовать на Дональда Трампа.

Путин может согласиться на прекращение огня. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" заявил, что сейчас еще сохраняется определенное "окно возможностей" для временного прекращения боевых действий, однако оно может быстро закрыться, если Путин решит идти по пути эскалации.

"Путин послал в США Дмитриева, который будет пытаться убедить администрацию Трампа, что лучше слушать слова. Но там ему объяснят, что от слов дети не рождаются. Все зависит от того, кто кого убедит", — считает политический обозреватель.

Портников подчеркнул, что решающим моментом станет оценка Путиным экономических последствий новых американских санкций. Если Кремль осознает реальные риски для российской экономики, в частности в финансовом и энергетическом секторах, может согласиться на кратковременное прекращение огня, чтобы выиграть время и уменьшить давление.

Обозреватель также обратил внимание на фактор Китая. По его словам, Пекин может давить на Москву, если это будет выгодно для заключения торгового соглашения с США.

"Трамп и Си Цзиньпин должны встретиться в Малайзии. Трамп может заявить, что для их торгового соглашения Китай должен снизить свои отношения с Москвой. Китай сейчас может быть заинтересован в какой-то паузе российско-украинской войны ради их экономической выгоды", — пояснил Портников.

По его словам, в случае, если Китай открыто нажмет на Путина, а российская экономика ощутит значительное давление, Кремль может принять решение о приостановке военных действий, по крайней мере, временно.

"Если Путин поймет, что имеет большие экономические потери, а слова уже не действуют на Трампа, он может рассмотреть вопрос остановки военных действий, чтобы оградиться от нового давления и получить какие-то реальные результаты", — подытожил аналитик.

Однако Портников не исключил и противоположного сценария, что если Кремль решит, что санкции не нанесут критического ущерба, то Россия может пойти на новую эскалацию в войне.

