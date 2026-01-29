Іншої альтернативи не існує: ЄС озвучили жорсткий ультиматум через зимовий терор Кремля

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі звернувся до європейських партнерів із закликом посилити санкційний тиск на Росію. Основна увага була приділена блокуванню так званого "тіньового флоту" РФ та введенню обмежень щодо найбільших російських нафтових компаній. Про це міністр повідомив у своєму дописі в соціальній мережі X.

Фото: з відкритих джерел

Засідання Ради ЄС відбулося у форматі відеозв’язку, і під час нього Сибіга закликав ухвалити "потужний" 20-й пакет санкцій проти Росії.

"Я ще раз наголосив, що альтернативи посиленню тиску на Кремль немає. Це має відбуватися через блокування тіньового флоту РФ та ухвалення 20-го пакета санкцій. За прикладом США, слід запровадити обмеження проти компаній "Лукойл" та "Роснефть"", – підкреслив міністр.

Крім цього, Сибіга поінформував європейських колег про ситуацію на фронті, включно з ударами російських військ по енергетичній інфраструктурі та цивільному населенню. Міністр також висвітлив нагальні потреби України у військовому та гуманітарному забезпеченні. Окремо він згадав нещодавні мирні ініціативи, зокрема переговори делегацій України, США та Росії. Сибіга закликав партнерів зробити 2026 рік вирішальним для руху України до європейської інтеграції.

Раніше міністр підкреслював, що питання притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за війну проти України не підлягає компромісам у будь-яких майбутніх переговорах. Він наголосив, що відповідальність агресора є ключовою умовою довгострокового миру і залишається однією з головних "червоних ліній" української сторони.

Як вже писали "Коментарі", енергетична експертка Ольга Кошарна вважає, що розмови про можливе "енергетичне перемир’я" між Росією та Україною значною мірою перебільшені і на практиці не будуть реалізовані. На її думку, Кремль навряд чи припинить обстріли енергетичної інфраструктури, особливо враховуючи низку сильних морозів, які очікуються найближчим часом.