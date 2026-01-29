Другой альтернативы не существует: ЕС озвучили жесткий ультиматум из-за зимнего террора Кремля

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе обратился к европейским партнерам с призывом усилить санкционное давление на Россию. Основное внимание было уделено блокированию так называемого "теневого флота" РФ и введению ограничений по крупнейшим российским нефтяным компаниям. Об этом министр сообщил в своем сообщении в социальной сети X.

Заседание Совета ЕС состоялось в формате видеосвязи, и во время него Сибига призвал принять "мощный" 20-й пакет санкций против России.

"Я еще раз подчеркнул, что альтернативы усилению давления на Кремль нет. Это должно происходить из-за блокирования теневого флота РФ и принятия 20-го пакета санкций. По примеру США следует ввести ограничения против компаний "Лукойл" и "Роснефть"", – подчеркнул министр.

Кроме этого, Сибига проинформировал европейских коллег о ситуации на фронте, включая удары российских войск по энергетической инфраструктуре и гражданскому населению. Министр также осветил насущные потребности Украины в военном и гуманитарном обеспечении. Отдельно он упомянул недавние мирные инициативы, в частности, переговоры делегаций Украины, США и России. Сибига призвал партнеров сделать 2026 решающим для движения Украины в европейскую интеграцию.

Ранее министр подчеркивал, что вопрос привлечения России и ее руководства к ответственности за войну против Украины не подлежит компромиссам в каких-либо будущих переговорах. Он подчеркнул, что ответственность агрессора является ключевым условием долгосрочного мира и остается одной из главных красных линий украинской стороны.

Как уже писали "Комментарии", энергетический эксперт Ольга Кошарная считает, что разговоры о возможном "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной в значительной степени преувеличены и на практике не будут реализованы. По ее мнению, Кремль вряд ли прекратит обстрелы энергетической инфраструктуры, особенно учитывая ряд ожидаемых в ближайшее время сильных морозов.