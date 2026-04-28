Іншого виходу не було: стало відомо, чому Україні довелося піти на компроміс щодо нафти РФ

Нафтопровід "Дружба" знову запрацював, і це рішення стало частиною складної політичної домовленості всередині ЄС. Угорщина та Словаччина, які отримали можливість відновити постачання російської нафти цим маршрутом, водночас погодилися не блокувати фінансову допомогу Україні — зокрема мільярдний кредитний пакет від Євросоюзу.

Фото: з відкритих джерел

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив, що для Києва це був вимушений, але прагматичний вибір. За його словами, стояло питання: або ризикувати політичним конфліктом і гальмуванням траншів, або забезпечити стабільне фінансування на рівні близько 90 мільярдів євро, яке критично важливе для виживання держави в умовах війни та планування бюджету на 2026–2027 роки.

Огризко наголосив, що економічний ефект від відновлення роботи нафтопроводу є значно меншим, ніж потенційні втрати у разі блокування європейської фінансової підтримки. Він підкреслив, що ключові рішення в ЄС уже ухвалені, документи підписані, а механізми фінансування запущені. Перші виплати очікуються вже навесні, і вони не залежать від можливих майбутніх інцидентів із інфраструктурою.

Водночас дипломат не виключає ризиків нових пошкоджень "Дружби" через бойові дії або удари по енергетичній інфраструктурі. У такому разі, за його словами, політична відповідальність ляже вже на партнерів Росії в регіоні, які залишаться без постачання нафти.

Окремо Огризко зазначив, що ситуація залишається нестабільною і може розвиватися непередбачувано, адже війна створює умови, де будь-яка інфраструктура стає потенційною мішенню, незалежно від сторін конфлікту.

