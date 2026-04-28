Другого выхода не было: стало известно, почему Украине пришлось пойти на компромисс по нефти РФ

Нефтепровод "Дружба" снова заработал, и это решение стало частью сложной политической договоренности внутри ЕС. Венгрия и Словакия, получившие возможность возобновить поставки российской нефти по этому маршруту, согласились не блокировать финансовую помощь Украине — в частности миллиардный кредитный пакет от Евросоюза.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызкообъяснил , что для Киева это был вынужденный, но прагматичный выбор. По его словам, стоял вопрос: либо рисковать политическим конфликтом и торможением траншей, либо обеспечить стабильное финансирование на уровне около 90 миллиардов евро, которое критически важно для выживания государства в условиях войны и планирования бюджета на 2026-2027 годы.

Огрызко подчеркнул, что экономический эффект от возобновления работы нефтепровода значительно меньше, чем потенциальные потери в случае блокирования европейской финансовой поддержки. Он подчеркнул, что ключевые решения в ЕС уже приняты, документы подписаны, а механизмы финансирования запущены. Первые выплаты ожидаются уже весной и они не зависят от возможных будущих инцидентов с инфраструктурой.

В то же время дипломат не исключает риска новых повреждений "Дружбы" из-за боевых действий или ударов по энергетической инфраструктуре. В таком случае, по его словам, политическая ответственность ляжет уже на партнеров России в регионе, которые останутся без поставки нефти.

Огрызко отметил, что ситуация остается нестабильной и может развиваться непредсказуемо, ведь война создает условия, где любая инфраструктура становится потенциальной мишенью, независимо от сторон конфликта.

