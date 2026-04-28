Здача Путіну українських територій в обмін на вступ до ЄС: розкрито дивний задум Мерца

Заява канцлера ФРН Фрідріха Мерца про можливість визнання частини українських територій російськими виглядає не як випадковий політичний жест, а як елемент ширшої стратегії. Йдеться про спробу Німеччини повернути собі роль одного з ключових гравців у майбутніх переговорах щодо завершення війни, вважає політичний експерт Віктор Андрусів.

"Це не імпульсивна заява, а продуманий сигнал, який тестує реакцію одразу кількох сторін — України, США та Росії", — наголосив він.

За його оцінкою, Мерц фактично окреслює контури можливого “мирного пакету”. У ньому може фігурувати припинення вогню, подальші політичні механізми на кшталт референдуму щодо окупованих територій і перспективи інтеграції України до ЄС як елемент компромісу.

"Німеччина таким чином намагається вийти з ролі зовнішнього спостерігача і стати учасником, який формує рамку майбутніх домовленостей", — пояснює Андрусів.

Водночас, як зазначає експерт, важливим адресатом заяви є не лише Київ, а й Вашингтон та Москва. Берлін прагне посилити свою вагу в переговорах, спираючись на те, що залишається одним із головних донорів України та впливовим гравцем у ЄС.

Окремо Андрусів звертає увагу на внутрішньополітичний контекст. На його думку, подібні ініціативи також працюють на політичний імідж Мерца як лідера, який пропонує складні, але нібито прагматичні рішення.

При цьому питання санкцій проти Росії свідомо винесене за дужки. За словами експерта, це тактичний хід:

"Мерц залишає санкційний інструмент як потенційний важіль у майбутніх переговорах, розуміючи залежність Європи від спільних рішень", — наголосив Віктор Андрусів.

Попри дискусійність підходу, це не означає скорочення підтримки України. Однак, як підсумовує Андрусів Берлін не відходить від участі у війні дипломатично, але намагається переосмислити свої правила гри в ній.

"Коментарі" вже писали, що російський диктатор Володимир Путін у перспективі може сам прийти до необхідності пошуку домовленостей з Україною, оскільки не спостерігає очікуваного ним обвалу української державності. Водночас тривала підтримка з боку європейських країн створює додатковий і системний тиск на Кремль, ускладнюючи реалізацію його стратегічних планів, вважає експерт Центру нової американської безпеки (CNAS), Джим Таунсенд.