Мерц готовится использовать Украину в свою пользу: раскрыт странный замысел канцлера ФРГ

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности признания части украинских территорий российскими выглядит не как случайный политический жест, а как элемент более широкой стратегии. Речь идет о попытке Германии вернуть себе роль одного из ключевых игроков в предстоящих переговорах по завершению войны, считает политический эксперт Виктор Андрусов.

"Это не импульсивное заявление, а продуманный сигнал, который тестирует реакцию сразу нескольких сторон — Украины, США и России", — подчеркнул он.

По его оценке, Мерц фактически очерчивает контуры возможного "мирного пакета". В нем может фигурировать прекращение огня, дальнейшие политические механизмы типа референдума относительно оккупированных территорий и перспективы интеграции Украины в ЕС как элемент компромисса.

"Германия таким образом пытается выйти из роли внешнего наблюдателя и стать участником, формирующим рамку будущих договоренностей", — объясняет Андрусов.

В то же время, как отмечает эксперт, важным адресатом заявления является не только Киев, но и Вашингтон и Москва. Берлин стремится усилить свой вес в переговорах, основываясь на том, что остается одним из главных доноров Украины и влиятельным игроком в ЕС.

Отдельно Андрусов обращает внимание на внутриполитический контекст. По его мнению, подобные инициативы также работают на политический имидж Мерца как лидера, предлагающего сложные, но якобы прагматические решения.

При этом вопрос санкций против России сознательно вынесен за скобки. По словам эксперта, это тактический ход:

"Мерц оставляет санкционный инструмент как потенциальный рычаг в будущих переговорах, понимая зависимость Европы от совместных решений", — подчеркнул Виктор Андрусов.

Несмотря на дискуссионность подхода, это не означает сокращения поддержки Украины. Однако, как заключает Андрусов Берлин, не отходит от участия в войне дипломатически, но пытается переосмыслить свои правила игры в ней.

"Комментарии" уже писали , что российский диктатор Владимир Путин в перспективе может сам прийти к необходимости поиска договоренностей с Украиной, поскольку не наблюдает ожидаемого им обвала украинской государственности. В то же время, продолжительная поддержка со стороны европейских стран создает дополнительное и системное давление на Кремль, усложняя реализацию его стратегических планов, считает эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS), Джим Таунсенд.