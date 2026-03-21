logo_ukra

BTC/USD

70633

ETH/USD

2156.79

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Іноземний легіон зростає: скільки сьогодні добровольців з-за кордону воюють за Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Іноземний легіон зростає: скільки сьогодні добровольців з-за кордону воюють за Україну

Тисячі бійців уже на фронті, а головний драйвер рекрутингу не реклама, а «сарафанне радіо»

21 березня 2026, 14:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна посилює курс на залучення іноземних добровольців до лав Сил оборони. Наразі на боці України воюють близько 20 тисяч громадян інших країн – це приблизно 2% від загальної чисельності війська. І ця цифра, за оцінками військових, продовжує зростати. Про це повідомляє DW з посиланням на джерела у ЗСУ, розвідці та Нацгвардії.

Іноземний легіон ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників, попри офіційні зусилля з рекрутингу за кордоном, найбільш ефективним каналом залишається неформальна комунікація. Добровольці, які вже воюють в Україні, самі залучають нових бійців, як ідейних прихильників, так і професійних військових, які приводять своїх колишніх колег.

Серед іноземців особливо помітною є присутність бійців із Колумбії. Багато з них мають бойовий досвід, однак він суттєво відрізняється від українських реалій. Як пояснюють у війську, вони звикли до операцій проти партизанів і наркокартелів, тоді як в Україні стикаються з регулярною армією, ракетними ударами та масовим застосуванням дронів.

Начальник профільного підрозділу Сухопутних військ Костянтин Мілевський наголошує, що підхід до іноземних добровольців потребує корекції. За його словами, важливо не лише залучати людей, а й формувати їхнє розуміння цілей війни та місця України у цьому процесі.

У ЗСУ прагнуть, щоб іноземці сприймали службу не тільки як можливість заробітку чи здобуття досвіду, а й як участь у боротьбі за спільні цінності. Також розглядається перспектива інтеграції добровольців у суспільство після завершення служби.

Експерти вважають, що подальше зростання кількості іноземців може стати важливим фактором для посилення української армії, особливо в умовах тривалої війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські загарбницькі війська здійснили масштабну спробу прориву на Лиманському напрямку, одночасно атакувавши одразу з семи напрямків у зоні відповідальності Третього армійського корпусу. Про це повідомив бригадний генерал Андрій Білецький.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/dwglavnoe/62519
Теги:

Новини

Всі новини