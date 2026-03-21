Іноземний легіон зростає: скільки сьогодні добровольців з-за кордону воюють за Україну

Україна посилює курс на залучення іноземних добровольців до лав Сил оборони. Наразі на боці України воюють близько 20 тисяч громадян інших країн – це приблизно 2% від загальної чисельності війська. І ця цифра, за оцінками військових, продовжує зростати. Про це повідомляє DW з посиланням на джерела у ЗСУ, розвідці та Нацгвардії.

За даними співрозмовників, попри офіційні зусилля з рекрутингу за кордоном, найбільш ефективним каналом залишається неформальна комунікація. Добровольці, які вже воюють в Україні, самі залучають нових бійців, як ідейних прихильників, так і професійних військових, які приводять своїх колишніх колег.

Серед іноземців особливо помітною є присутність бійців із Колумбії. Багато з них мають бойовий досвід, однак він суттєво відрізняється від українських реалій. Як пояснюють у війську, вони звикли до операцій проти партизанів і наркокартелів, тоді як в Україні стикаються з регулярною армією, ракетними ударами та масовим застосуванням дронів.

Начальник профільного підрозділу Сухопутних військ Костянтин Мілевський наголошує, що підхід до іноземних добровольців потребує корекції. За його словами, важливо не лише залучати людей, а й формувати їхнє розуміння цілей війни та місця України у цьому процесі.

У ЗСУ прагнуть, щоб іноземці сприймали службу не тільки як можливість заробітку чи здобуття досвіду, а й як участь у боротьбі за спільні цінності. Також розглядається перспектива інтеграції добровольців у суспільство після завершення служби.

Експерти вважають, що подальше зростання кількості іноземців може стати важливим фактором для посилення української армії, особливо в умовах тривалої війни.

