logo

BTC/USD

70633

ETH/USD

2156.79

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Иностранный легион растет: сколько сегодня добровольцев из-за границы воюют за Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Иностранный легион растет: сколько сегодня добровольцев из-за границы воюют за Украину

Тысячи бойцов уже на фронте, а главный драйвер рекрутинга не реклама, а «сарафанное радио»

21 марта 2026, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина усиливает курс на привлечение иностранных добровольцев в ряды Сил обороны. В настоящее время на стороне Украины воюют около 20 тысяч граждан других стран – это примерно 2% от общей численности войска. И эта цифра, по оценкам военных, продолжает расти. Об этом сообщает DW со ссылкой на источники в ВСУ, разведке и Нацгвардии.

Иностранный легион ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным собеседников, несмотря на официальные усилия по рекрутингу за границей, наиболее эффективным каналом остается неформальная коммуникация. Добровольцы, уже воюющие в Украине, сами привлекают новых бойцов, как идейных сторонников, так и профессиональных военных, приводящих своих бывших коллег.

Среди иностранцев особенно заметно присутствие бойцов из Колумбии. Многие имеют боевой опыт, однако он существенно отличается от украинских реалий. Как объясняют в армии, они привыкли к операциям против партизан и наркокартелей, тогда как в Украине сталкиваются с регулярной армией, ракетными ударами и массовым применением дронов.

Начальник профильного подразделения Сухопутных войск Константин Милевский отмечает, что подход к иностранным добровольцам нуждается в коррекции. По его словам, важно не только привлекать людей, но и формировать понимание целей войны и места Украины в этом процессе.

В ВСУ стремятся, чтобы иностранцы воспринимали службу не только как возможность заработка или получения опыта, но и как участие в борьбе за общие ценности. Также рассматривается перспектива интеграции добровольцев в общество по завершении службы.

Эксперты считают, что дальнейший рост иностранцев может стать важным фактором для усиления украинской армии, особенно в условиях длительной войны.

Читайте на портале "Комментарии" — российские захватнические войска предприняли масштабную попытку прорыва на Лиманском направлении, одновременно атаковав сразу с семи направлений в зоне ответственности Третьего армейского корпуса. Об этом сообщил бригадный генерал Андрей Билецкий.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dwglavnoe/62519
Теги:

