Украина усиливает курс на привлечение иностранных добровольцев в ряды Сил обороны. В настоящее время на стороне Украины воюют около 20 тысяч граждан других стран – это примерно 2% от общей численности войска. И эта цифра, по оценкам военных, продолжает расти. Об этом сообщает DW со ссылкой на источники в ВСУ, разведке и Нацгвардии.

По данным собеседников, несмотря на официальные усилия по рекрутингу за границей, наиболее эффективным каналом остается неформальная коммуникация. Добровольцы, уже воюющие в Украине, сами привлекают новых бойцов, как идейных сторонников, так и профессиональных военных, приводящих своих бывших коллег.

Среди иностранцев особенно заметно присутствие бойцов из Колумбии. Многие имеют боевой опыт, однако он существенно отличается от украинских реалий. Как объясняют в армии, они привыкли к операциям против партизан и наркокартелей, тогда как в Украине сталкиваются с регулярной армией, ракетными ударами и массовым применением дронов.

Начальник профильного подразделения Сухопутных войск Константин Милевский отмечает, что подход к иностранным добровольцам нуждается в коррекции. По его словам, важно не только привлекать людей, но и формировать понимание целей войны и места Украины в этом процессе.

В ВСУ стремятся, чтобы иностранцы воспринимали службу не только как возможность заработка или получения опыта, но и как участие в борьбе за общие ценности. Также рассматривается перспектива интеграции добровольцев в общество по завершении службы.

Эксперты считают, что дальнейший рост иностранцев может стать важным фактором для усиления украинской армии, особенно в условиях длительной войны.

