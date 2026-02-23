Іноземний фронт України: добровольці з 75 країн воюють у лавах Сухопутних військ

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Добровольці з 75 країн світу приєдналися до підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на інтерв’ю проєкту "Донбас Реалії" із заступником начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтином Мілевським.
Понад 10 тисяч іноземців служили в ЗСУ – щомісяця підписують сотні нових контрактів
За його словами, загалом понад 10 тисяч іноземних добровольців у різний час служили або продовжують службу в підрозділах Сухопутних військ.
Щомісяця контракти лише з підрозділами Сухопутних військ підписують близько 600 громадян інших держав. Водночас кількість охочих може змінюватися залежно від сезону.
"Зараз трошки холодніше. Люди з теплих країн не дуже їдуть. Можемо відняти до 50 чоловік з цих 600. Стане тепліше, буде трошки більше. Але ми говоримо про середньостатистичну цифру", – зазначив Мілевський.
Близько 40% іноземних добровольців прибувають із країн Південної Америки. Також серед охочих служити – громадяни інших регіонів світу.
За словами офіцера, ЗСУ не ставлять за мету безконтрольне збільшення кількості іноземців у війську. Ключовим є забезпечення якісної підготовки та належних умов служби.
Іноземці також проходять службу у підрозділах Головного управління розвідки та Національної гвардії України. Формально вони мають ті ж права й обов’язки, що і громадяни України. Водночас існує одна особливість: іноземні військовослужбовці можуть розірвати контракт за власним бажанням після шести місяців служби.
Читайте також в "Коментарях", що цього тижня можливий новий масштабний обмін полоненими між Україною та РФ.