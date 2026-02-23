Іноземний фронт України: добровольці з 75 країн воюють у лавах Сухопутних військ

Добровольці з 75 країн світу приєдналися до підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на інтерв’ю проєкту "Донбас Реалії" із заступником начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтином Мілевським.

Понад 10 тисяч іноземців служили в ЗСУ – щомісяця підписують сотні нових контрактів

За його словами, загалом понад 10 тисяч іноземних добровольців у різний час служили або продовжують службу в підрозділах Сухопутних військ.

Щомісяця контракти лише з підрозділами Сухопутних військ підписують близько 600 громадян інших держав. Водночас кількість охочих може змінюватися залежно від сезону.

"Зараз трошки холодніше. Люди з теплих країн не дуже їдуть. Можемо відняти до 50 чоловік з цих 600. Стане тепліше, буде трошки більше. Але ми говоримо про середньостатистичну цифру", – зазначив Мілевський.

Близько 40% іноземних добровольців прибувають із країн Південної Америки. Також серед охочих служити – громадяни інших регіонів світу.

За словами офіцера, ЗСУ не ставлять за мету безконтрольне збільшення кількості іноземців у війську. Ключовим є забезпечення якісної підготовки та належних умов служби.

"Ми не намагаємося залучити до лав ЗСУ людей більше, ніж приділимо їм уваги. Це підготовка, бойове злагодження, оснащення їх озброєнням, обмундируванням. Можна, звичайно, збільшити кількість до умовної тисячі чи півтори, але якщо немає кому займатися цими людьми, то результату не буде", – пояснив він.

Іноземці також проходять службу у підрозділах Головного управління розвідки та Національної гвардії України. Формально вони мають ті ж права й обов’язки, що і громадяни України. Водночас існує одна особливість: іноземні військовослужбовці можуть розірвати контракт за власним бажанням після шести місяців служби.

