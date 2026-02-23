logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Іноземний фронт України: добровольці з 75 країн воюють у лавах Сухопутних військ
commentss НОВИНИ Всі новини

Іноземний фронт України: добровольці з 75 країн воюють у лавах Сухопутних військ

Близько 600 громадян інших держав щомісяця приєднуються до Сухопутних військ, 40% із них – з країн Південної Америки.

23 лютого 2026, 16:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Добровольці з 75 країн світу приєдналися до підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на інтерв’ю проєкту "Донбас Реалії" із заступником начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтином Мілевським.

Іноземний фронт України: добровольці з 75 країн воюють у лавах Сухопутних військ

Понад 10 тисяч іноземців служили в ЗСУ – щомісяця підписують сотні нових контрактів

За його словами, загалом понад 10 тисяч іноземних добровольців у різний час служили або продовжують службу в підрозділах Сухопутних військ.

Щомісяця контракти лише з підрозділами Сухопутних військ підписують близько 600 громадян інших держав. Водночас кількість охочих може змінюватися залежно від сезону.

"Зараз трошки холодніше. Люди з теплих країн не дуже їдуть. Можемо відняти до 50 чоловік з цих 600. Стане тепліше, буде трошки більше. Але ми говоримо про середньостатистичну цифру", – зазначив Мілевський.

Близько 40% іноземних добровольців прибувають із країн Південної Америки. Також серед охочих служити – громадяни інших регіонів світу.

За словами офіцера, ЗСУ не ставлять за мету безконтрольне збільшення кількості іноземців у війську. Ключовим є забезпечення якісної підготовки та належних умов служби.

"Ми не намагаємося залучити до лав ЗСУ людей більше, ніж приділимо їм уваги. Це підготовка, бойове злагодження, оснащення їх озброєнням, обмундируванням. Можна, звичайно, збільшити кількість до умовної тисячі чи півтори, але якщо немає кому займатися цими людьми, то результату не буде", – пояснив він.

Іноземці також проходять службу у підрозділах Головного управління розвідки та Національної гвардії України. Формально вони мають ті ж права й обов’язки, що і громадяни України. Водночас існує одна особливість: іноземні військовослужбовці можуть розірвати контракт за власним бажанням після шести місяців служби.

Читайте також в "Коментарях", що цього тижня можливий новий масштабний обмін полоненими між Україною та РФ. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини