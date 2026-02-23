logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Иностранный фронт Украины: добровольцы из 75 стран воюют в рядах Сухопутных войск
commentss НОВОСТИ Все новости

Иностранный фронт Украины: добровольцы из 75 стран воюют в рядах Сухопутных войск

Около 600 граждан других государств ежемесячно присоединяются к Сухопутным войскам, 40% из них – из стран Южной Америки.

23 февраля 2026, 16:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Добровольцы из 75 стран присоединились к подразделениям Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на интервью проекту "Донбасс Реалии" с заместителем начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константином Милевским.

Иностранный фронт Украины: добровольцы из 75 стран воюют в рядах Сухопутных войск

Более 10 тысяч иностранцев служили в ВСУ – ежемесячно подписывают сотни новых контрактов

По его словам, более 10 тысяч иностранных добровольцев в разное время служили или продолжают службу в подразделениях Сухопутных войск.

Ежемесячно контракты только с подразделениями Сухопутных войск подписывают около 600 граждан других государств. В то же время, количество желающих может изменяться в зависимости от сезона.

"Сейчас немного холоднее. Люди из теплых стран не слишком уезжают. Можем вычесть до 50 человек из этих 600. Станет теплее, будет немного больше. Но мы говорим о среднестатистической цифре", – отметил Милевский.

Около 40% иностранных добровольцев прибывают из стран Южной Америки. Также среди желающих служить – граждане других регионов мира.

По словам офицера, ВСУ не ставят своей целью бесконтрольное увеличение количества иностранцев в армии. Ключевым является обеспечение качественной подготовки и надлежащих условий службы.

"Мы не пытаемся привлечь в ряды ВСУ людей больше, чем уделим им внимание. Это подготовка, боевая слаженность, оснащение их вооружением, обмундированием. Можно, конечно, увеличить количество до условной тысячи или полутора, но если некому заниматься этими людьми, то результата не будет", – объяснил он.

Иностранцы проходят службу в подразделениях Главного управления разведки и Национальной гвардии Украины. Формально они обладают теми же правами и обязанностями, что и граждане Украины. В то же время, существует одна особенность: иностранные военнослужащие могут расторгнуть контракт по собственному желанию после шести месяцев службы.

Читайте также в "Комментариях", что на этой неделе возможен новый масштабный обмен пленниками между Украиной и РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости