Иностранный фронт Украины: добровольцы из 75 стран воюют в рядах Сухопутных войск

Добровольцы из 75 стран присоединились к подразделениям Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на интервью проекту "Донбасс Реалии" с заместителем начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константином Милевским.

Более 10 тысяч иностранцев служили в ВСУ – ежемесячно подписывают сотни новых контрактов

По его словам, более 10 тысяч иностранных добровольцев в разное время служили или продолжают службу в подразделениях Сухопутных войск.

Ежемесячно контракты только с подразделениями Сухопутных войск подписывают около 600 граждан других государств. В то же время, количество желающих может изменяться в зависимости от сезона.

"Сейчас немного холоднее. Люди из теплых стран не слишком уезжают. Можем вычесть до 50 человек из этих 600. Станет теплее, будет немного больше. Но мы говорим о среднестатистической цифре", – отметил Милевский.

Около 40% иностранных добровольцев прибывают из стран Южной Америки. Также среди желающих служить – граждане других регионов мира.

По словам офицера, ВСУ не ставят своей целью бесконтрольное увеличение количества иностранцев в армии. Ключевым является обеспечение качественной подготовки и надлежащих условий службы.

"Мы не пытаемся привлечь в ряды ВСУ людей больше, чем уделим им внимание. Это подготовка, боевая слаженность, оснащение их вооружением, обмундированием. Можно, конечно, увеличить количество до условной тысячи или полутора, но если некому заниматься этими людьми, то результата не будет", – объяснил он.

Иностранцы проходят службу в подразделениях Главного управления разведки и Национальной гвардии Украины. Формально они обладают теми же правами и обязанностями, что и граждане Украины. В то же время, существует одна особенность: иностранные военнослужащие могут расторгнуть контракт по собственному желанию после шести месяцев службы.

