Иностранный фронт Украины: добровольцы из 75 стран воюют в рядах Сухопутных войск

Проніна Анна
Добровольцы из 75 стран присоединились к подразделениям Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на интервью проекту "Донбасс Реалии" с заместителем начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константином Милевским.
Более 10 тысяч иностранцев служили в ВСУ – ежемесячно подписывают сотни новых контрактов
По его словам, более 10 тысяч иностранных добровольцев в разное время служили или продолжают службу в подразделениях Сухопутных войск.
Ежемесячно контракты только с подразделениями Сухопутных войск подписывают около 600 граждан других государств. В то же время, количество желающих может изменяться в зависимости от сезона.
"Сейчас немного холоднее. Люди из теплых стран не слишком уезжают. Можем вычесть до 50 человек из этих 600. Станет теплее, будет немного больше. Но мы говорим о среднестатистической цифре", – отметил Милевский.
Около 40% иностранных добровольцев прибывают из стран Южной Америки. Также среди желающих служить – граждане других регионов мира.
По словам офицера, ВСУ не ставят своей целью бесконтрольное увеличение количества иностранцев в армии. Ключевым является обеспечение качественной подготовки и надлежащих условий службы.
Иностранцы проходят службу в подразделениях Главного управления разведки и Национальной гвардии Украины. Формально они обладают теми же правами и обязанностями, что и граждане Украины. В то же время, существует одна особенность: иностранные военнослужащие могут расторгнуть контракт по собственному желанию после шести месяцев службы.
