Інформаційна гігієна та захист від ІПСО: ЗМІ про головні виклики під час війни

Росія веде гібридну війну проти України, в яку входить і інформаційна складова. В умовах інформаційного тиску надзвичайно важливо відрізняти правду від маніпуляцій, не потрапляти в пастки російських пропагандистів та зберігати критичне мислення.

Відкрита лекція у Дніпрі. Фото з відкритих джерел

Про інформаційну гігієну та захист від ІПСО йшлося на відкритій лекції у Дніпрі. Про зустріч розповіли журналісти видання "Depo.юа". Захід організував Громадсько-Військовий Рух (ГВР).

У ході зустрічі спікери, як розповіли журналісти, зазначили, що сьогодні інформаційний простір — це теж частина війни, і кожен громадянин має свою роль у захисті.

“Наше поле бою сьогодні — це й інформаційний простір. Кожен може стати стійкою ланкою в інформаційній обороні країни”, — йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі, як зазначає ЗМІ, акцентували увагу на простих, але важливих правилах інформаційної гігієни. Йдеться про необхідність перевіряти джерела, особливо коли новина викликає сильні емоції, шукати підтвердження у фактах і цифрах, а також утримуватися від поширення неперевіреної інформації.

Організатори, як розповіли журналісти, наголосили, що Росія активно використовує інформаційний простір для деморалізації українців, створюючи атмосферу зневіри та паніки. У таких умовах інформаційна стійкість і навички розпізнавання маніпуляцій — це форма оборони, яка доступна кожному.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширює фейки про ситуацію на фронті. Одним із таких “вкидів” була інформація, що нібито “російські війська здійснили висадку або прорив біля Херсона". Українські військові спростували фейк та наголосили, що підрозділи виконують завдання в повному обсязі та забезпечують контроль на визначених рубежах.



