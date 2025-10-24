Информационная гигиена и защита от ИПСО: СМИ о главных вызовах во время войны

Россия ведет гибридную войну против Украины, в которую входит и информационная составляющая. В условиях информационного давления очень важно отличать правду от манипуляций, не попадать в ловушки российских пропагандистов и сохранять критическое мышление.

Открытая лекция в Днепре. Фото из открытых источников

Об информационной гигиене и защите от ИПСО говорилось на открытой лекции в Днепре. О встрече рассказали журналисты издания "Depo.юа". Мероприятие организовало Общественно-Военное Движение (ОВД).

В ходе встречи спикеры, как сообщили журналисты, отметили, что сегодня информационное пространство – это тоже часть войны, и каждый гражданин имеет свою роль в защите.

"Наше поле боя сегодня — это и информационное пространство. Каждый может стать устойчивым звеном в информационной обороне страны", — говорится в сообщении.

В ходе встречи, как отмечает СМИ, акцентировали внимание на простых, но важных правилах информационной гигиены. Речь идет о необходимости проверять источники, особенно, когда новость вызывает сильные эмоции, искать подтверждение в фактах и цифрах, а также воздерживаться от распространения непроверенной информации.

Организаторы, как рассказали журналисты, подчеркнули, что Россия активно использует информационное пространство для деморализации украинцев, создавая атмосферу уныния и паники. В таких условиях информационная устойчивость и навыки распознавания манипуляций – это форма обороны, которая доступна каждому.

