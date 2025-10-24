logo

Информационная гигиена и защита от ИПСО: СМИ о главных вызовах во время войны

В Днепре провели лекцию об информационной гигиене и защите от ИПСО

24 октября 2025, 20:27
Автор:
Кречмаровская Наталия

Россия ведет гибридную войну против Украины, в которую входит и информационная составляющая. В условиях информационного давления очень важно отличать правду от манипуляций, не попадать в ловушки российских пропагандистов и сохранять критическое мышление.

Информационная гигиена и защита от ИПСО: СМИ о главных вызовах во время войны

Открытая лекция в Днепре. Фото из открытых источников

Об информационной гигиене и защите от ИПСО говорилось на открытой лекции в Днепре. О встрече рассказали журналисты издания "Depo.юа". Мероприятие организовало Общественно-Военное Движение (ОВД).

В ходе встречи спикеры, как сообщили журналисты, отметили, что сегодня информационное пространство – это тоже часть войны, и каждый гражданин имеет свою роль в защите.

"Наше поле боя сегодня — это и информационное пространство. Каждый может стать устойчивым звеном в информационной обороне страны", — говорится в сообщении.

В ходе встречи, как отмечает СМИ, акцентировали внимание на простых, но важных правилах информационной гигиены. Речь идет о необходимости проверять источники, особенно, когда новость вызывает сильные эмоции, искать подтверждение в фактах и цифрах, а также воздерживаться от распространения непроверенной информации.

Организаторы, как рассказали журналисты, подчеркнули, что Россия активно использует информационное пространство для деморализации украинцев, создавая атмосферу уныния и паники. В таких условиях информационная устойчивость и навыки распознавания манипуляций – это форма обороны, которая доступна каждому.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяет фейки о ситуации на фронте. Одним из таких "вбросов" была информация, что якобы "российские войска совершили высадку или прорыв возле Херсона". Украинские военные опровергли фейк и подчеркнули, что подразделения выполняют задачи в полном объеме и обеспечивают контроль на определенных рубежах.




