«Інформація обнадійлива»: Сирський розповів про ситуацію в Куп'янську
НОВИНИ

«Інформація обнадійлива»: Сирський розповів про ситуацію в Куп’янську

За словами Олександра Сирського, українським підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення в Куп’янську

2 грудня 2025, 19:12
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з командирами пошуково-ударного угруповання українських військ, що діє у районі Куп’янська. 

«Інформація обнадійлива»: Сирський розповів про ситуацію в Куп’янську

Олександр Сирський на Куп’янському напрямку. Фото: з відкритих джерел

Обговорили виконання заходів для стабілізації ситуації на цій ділянці фронту. 

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки – інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані", — зазначив Сирський у Facebook.

За словами генерала, зараз триває зачистка Куп’янська від російських окупантів. Сирський переконує, що загарбники мають "успіхи" хіба що в "площині  пропаганди". 

"Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність. Поспілкувався з особовим складом. Захоплююсь мужністю і професіоналізмом наших воїнів, які демонструють виняткову стійкість та готовність нищити ворога", — зазначив головнокомандувач. 

За словами Сирського, він віддав необхідні вказівки для забезпечення українських військ відповідно до потреб, у тому числі — додатковими засобами для посилення вогневого впливу на ворога. 

"Відзначаю щільну взаємодію та узгодженість дій на Куп’янському напрямку різних складових Сил оборони України – Збройних Сил, Національної гвардії тощо. Працюємо пліч-о-пліч, щоб вибити ворога з української землі", — додав Сирський.

Як повідомляв портал "Коментарі", росіяни протягом наступних тижнів робитимуть багато спроб тиску на фронті та супроводжуватимуть це гучними заявами, вважають у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО. Загарбники робитимуть гучні заяви і намагатимуться тиснути на фронт виключно для західної аудиторії та підвищення ставок у дипломатії.



Джерело: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine
