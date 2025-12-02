«Информация обнадеживающая»: Сырский рассказал о ситуации в Купянске

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский встретился с командирами поисково-ударной группировки украинских войск, действующей в районе Купянска.

Александр Сырский на Купянском направлении. Фото: из открытых источников

Обсудили выполнение мер по стабилизации ситуации на этом участке фронта.

"Заслушал доклады по оперативной обстановке – информация обнадеживающая. Нашим подразделениям удалось значительно улучшить тактическое положение непосредственно в городе. Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника блокированы", — отметил Сырский в Facebook.

По словам генерала, сейчас идет зачистка Купянска от российских окупантов. Сырский убеждает, что захватчики имеют "успехи" разве что в плоскости пропаганды.

"Работаем над постепенным вытеснением врага из его плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где россияне пока сохраняют свое присутствие. Пообщался с личным составом. Восхищаюсь мужеством и профессионализмом наших воинов, которые демонстрируют исключительную стойкость и готовность уничтожать врага", — отметил главнокомандующий.

По словам Сырского, он отдал необходимые указания для обеспечения украинских войск в соответствии с потребностями, в том числе – дополнительными средствами для усиления огневого воздействия на врага.

"Отмечаю плотное взаимодействие и согласованность действий на Купянском направлении разных составляющих сил обороны Украины – Вооруженных Сил, Национальной гвардии и т.д. Работаем бок о бок, чтобы выбить врага с украинской земли", — добавил Сырский.

Как сообщал портал "Комментарии", россияне в течение следующих недель будут делать много попыток давления на фронте и будут сопровождать это громкими заявлениями, считают в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО. Захватчики будут делать громкие заявления и стараться давить на фронт исключительно для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии.