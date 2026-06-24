«Імена ідіотів нагорі відомі всій галузі»: Марія Берлінська попередила про втрату унікального оборонного шансу України

Блокування прозорого експорту вітчизняних військових технологій є катастрофічною помилкою, яка позбавляє Україну унікального історичного шансу на світовому оборонному ринку. Громадська діячка та засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська емоційно звернулася до посадовців, які гальмують цей процес.

Марія Берлінська. Фото з відкритих джерел

Вона наголосила, що поки українська бюрократія зволікає, світові лідери зброярського бізнесу швидко займають усі ніші.

"За цей час оборонні бюджети і ринки", — попередила Берлінська, — "знову переділять важковаговики політично-оборонних кланів".

За її словами, бездіяльність керівництва призведе до того, що держава опиниться на узбіччі прогресу, а іноземні корпорації просто заберуть українські мізки. Крім того, діячка зауважила, що чиновники ризикують назавжди закарбувати свої імена в історії як руйнівники українського ОПК.

"Скажіть ідіотам нагорі", — закликала вона, — "що час грає проти нас".

Берлінська нагадала, що нинішні технологічні можливості України та її колосальний досвід протистояння ядерному та нафтовому гіганту далися занадто дорогою ціною.

"Шанс, який куплено страшним досвідом", — підкреслила вона, наголосивши на масштабах трагедії, — "за який ми заплатили життям і здоров'ям близько мільйона наших людей".

Вона додала, що неприпустимо дозволити світовим гігантам за лічені місяці безкоштовно викачати найкращих інженерів та інновації, щоб потім заробляти на цьому сотні мільярдів. Берлінська резюмувала, що представники індустрії чудово знають винуватців блокування, і порадила їм схаменутися, "інакше раніше чи пізніше прокинуться знаменитими".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські розробники з оборонного проєкту SkyFall провели глибоку модернізацію своєї передової системи перехоплення безпілотників P1-SUN Long.