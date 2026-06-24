«Имена идиотов наверху известны всей отрасли»: Мария Берлинская предупредила о потере уникального оборонного шанса Украины

Блокировка прозрачного экспорта отечественных военных технологий является катастрофической ошибкой, лишающей Украину уникального исторического шанса на мировом оборонном рынке. Общественная деятельница и основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская эмоционально обратилась к должностным лицам, тормозящим этот процесс.

Мария Берлинская. Фото из открытых источников

Она подчеркнула, что пока украинская бюрократия медлит, мировые лидеры оружейного бизнеса быстро занимают все ниши.

"За это время оборонные бюджеты и рынки", — предупредила Берлинская, — "вновь переделят тяжеловесы политико-оборонных кланов".

По ее словам, бездействие руководства приведет к тому, что государство окажется на обочине прогресса, а иностранные корпорации просто отнимут украинские мозги. Кроме того, деятельница отметила, что чиновники рискуют навсегда запечатлеть свои имена в истории как разрушители украинского ОПК.

"Скажите идиотам наверху", – призвала она, – "что время играет против нас".

Берлинская напомнила, что нынешние технологические возможности Украины и ее колоссальный опыт противостояния ядерному и нефтяному гиганту показались слишком дорогой ценой.

"Шанс, который куплен страшным опытом", — подчеркнула она, отметив масштабы трагедии, — "за который мы заплатили жизнью и здоровьем около миллиона наших людей".

Она добавила, что недопустимо разрешить мировым гигантам в считанные месяцы бесплатно скачать лучших инженеров и инновации, чтобы потом зарабатывать на этом сотни миллиардов. Берлинская резюмировала, что представители индустрии прекрасно знают виновников блокировки, и посоветовала им опомниться, "иначе рано или поздно проснутся знаменитыми".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские разработчики оборонного проекта SkyFall провели глубокую модернизацию своей передовой системы перехвата беспилотников P1-SUN Long.