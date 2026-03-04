Їхала на велосипеді, коли вдарив дрон: на Херсонщині росіяни вбили 49-річну жінку

Російські військові продовжують атакувати мирних жителів на Херсонщині. У середу, 4 березня, безпілотник армії РФ вдарив по цивільній жінці, яка їхала на велосипеді у населеному пункті Новодмитрівка.

Російський дрон атакував велосипедистку на Херсонщині: жінка загинула

Про трагедію повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російський дрон поцілив у спину 49-річної місцевої жительки, яка рухалася дорогою на велосипеді. Унаслідок удару жінка отримала важкі поранення.

На жаль, травми виявилися несумісними з життям. Медики не змогли врятувати постраждалу.

“Мої співчуття рідним та близьким вбитої”, — написав Олександр Прокудін, коментуючи трагедію.

Правоохоронці вже розпочали розслідування цього злочину. У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що кримінальне провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке призвело до загибелі людини.

Слідчі встановлюють усі обставини атаки та документують черговий воєнний злочин російських військових проти мирного населення.

Херсонська область залишається одним із регіонів, які найчастіше потерпають від атак дронів, артилерії та авіації російської армії. Через близькість до лінії фронту російські війська регулярно обстрілюють населені пункти та цивільну інфраструктуру.

Місцева влада вкотре закликає жителів регіону бути максимально обережними та не ігнорувати сигнали небезпеки, адже російські військові нерідко застосовують безпілотники саме проти цивільних.

