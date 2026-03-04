Ехала на велосипеде, когда ударил дрон: в Херсонской области россияне убили 49-летнюю женщину

Российские военные продолжают атаковать мирных жителей Херсонской области. В среду, 4 марта, беспилотник армии РФ ударил по гражданской женщине , которая ехала на велосипеде в населенном пункте Нововодмитровка.

Российский дрон атаковал велосипедистку в Херсонской области: женщина погибла

О трагедии сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, российский дрон попал в спину 49-летней местной жительнице , которая двигалась по дороге на велосипеде. В результате удара женщина получила тяжелые ранения.

К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Медики не смогли спасти пострадавшую.

" Мои соболезнования родным и близким убитой ", — написал Александр Прокудин, комментируя трагедию.

Правоохранители уже приступили к расследованию этого преступления. В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что уголовное производство возбуждено по факту нарушения законов и обычаев войны , которое привело к гибели человека.

Следователи устанавливают все обстоятельства атаки и документируют очередное военное преступление русских военных против мирного населения.

Херсонская область остается одним из регионов, которые чаще всего страдают от атак дронов, артиллерии и авиации российской армии . Из-за близости к линии фронта русские войска регулярно обстреливают населенные пункты и гражданскую инфраструктуру.

Местные власти еще раз призывают жителей региона быть максимально осторожными и не игнорировать сигналы опасности , ведь российские военные нередко применяют беспилотники именно против гражданских.

Читайте также в "Комментариях", что кафиры находятся в 20 километрах от Харькова.