logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупанти лише за 20 км від Харкова: у ЗСУ озвучили термінову заяву про ситуацію на фронті
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти лише за 20 км від Харкова: у ЗСУ озвучили термінову заяву про ситуацію на фронті

Росіяни продовжують наступ на Харківщині: військовий розповів про ситуацію та успіхи окупантів

4 березня 2026, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Заступник командира роти 13-ї бригади НГУ "Хартія" з позивним "Порох" розповів, що російські війська на Харківщині продовжують спроби наступу, проте ситуація на фронті залишається контрольованою. У коментарі ТСН він зазначив, що окупанти регулярно обстрілюють позиції українських сил, однак поки не використовують важку техніку.

Окупанти лише за 20 км від Харкова: у ЗСУ озвучили термінову заяву про ситуацію на фронті

Фото: з відкритих джерел

"Сили оборони домінують у повітрі, проте ворог досі активно застосовує безпілотники, особливо FPV-дрони на оптоволокні", — пояснив "Порох".

За його словами, потепління не вплинуло на активність росіян, хоча більш комфортні погодні умови полегшують службу українським бійцям на позиціях.

Він додав, що під час нещодавніх штурмів було помітно, що російські підрозділи не демонструють професійного рівня підготовки.

"На ці міні-штурми вони відправляють усе, що попадеться", — пояснив захисник.

За даними Генштабу, попередня доба минула без значних атак у напрямку Куп’янська. Основні зусилля противника зосереджені південніше, між Куп’янськом та Вузловим. На півночі Харківщини ситуація більш стабільна, на ділянках, де росіяни почали повторне вторгнення у травні 2024 року. Лінія фронту проходить менш ніж за 20 км від околиць Харкова, а місто продовжують атакувати артилерією, дронами та касетними боєприпасами.

Як вже писали "Коментарі", ліквідація аятолли Алі Хаменеї стала несподіванкою не лише для іранського керівництва, а й для Кремля, вважає російська опозиціонерка Ольга Курносова. За її словами, російська влада живе в уявленні, що усунення перших осіб держави є неможливим, і будь-який прецедент, який це спростовує, викликає сильний шок у Володимира Путіна.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини