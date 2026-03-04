Окупанти лише за 20 км від Харкова: у ЗСУ озвучили термінову заяву про ситуацію на фронті

Заступник командира роти 13-ї бригади НГУ "Хартія" з позивним "Порох" розповів, що російські війська на Харківщині продовжують спроби наступу, проте ситуація на фронті залишається контрольованою. У коментарі ТСН він зазначив, що окупанти регулярно обстрілюють позиції українських сил, однак поки не використовують важку техніку.

Фото: з відкритих джерел

"Сили оборони домінують у повітрі, проте ворог досі активно застосовує безпілотники, особливо FPV-дрони на оптоволокні", — пояснив "Порох".

За його словами, потепління не вплинуло на активність росіян, хоча більш комфортні погодні умови полегшують службу українським бійцям на позиціях.

Він додав, що під час нещодавніх штурмів було помітно, що російські підрозділи не демонструють професійного рівня підготовки.

"На ці міні-штурми вони відправляють усе, що попадеться", — пояснив захисник.

За даними Генштабу, попередня доба минула без значних атак у напрямку Куп’янська. Основні зусилля противника зосереджені південніше, між Куп’янськом та Вузловим. На півночі Харківщини ситуація більш стабільна, на ділянках, де росіяни почали повторне вторгнення у травні 2024 року. Лінія фронту проходить менш ніж за 20 км від околиць Харкова, а місто продовжують атакувати артилерією, дронами та касетними боєприпасами.

Як вже писали "Коментарі", ліквідація аятолли Алі Хаменеї стала несподіванкою не лише для іранського керівництва, а й для Кремля, вважає російська опозиціонерка Ольга Курносова. За її словами, російська влада живе в уявленні, що усунення перших осіб держави є неможливим, і будь-який прецедент, який це спростовує, викликає сильний шок у Володимира Путіна.