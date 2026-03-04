Оккупанты всего в 20 км от Харькова: в ВСУ озвучили срочное заявление о ситуации на фронте

Заместитель командира роты 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Порох" рассказал, что российские войска в Харьковской области продолжают попытки наступления, однако ситуация на фронте остается контролируемой. В комментарии ТСН он отметил, что оккупанты регулярно обстреливают позиции украинских сил, однако пока не используют тяжелую технику.

Фото: из открытых источников

"Силы обороны доминируют в воздухе, однако враг все еще активно применяет беспилотники, особенно FPV-дроны на оптоволокне", — пояснил "Порох".

По его словам, потепление не отразилось на активности россиян, хотя более комфортные погодные условия облегчают службу украинским бойцам на позициях.

Он добавил, что во время недавних штурмов было видно, что российские подразделения не демонстрируют профессионального уровня подготовки.

"На эти мини-штурмы они отправляют все, что попадется", – объяснил защитник.

По данным Генштаба, предыдущие сутки прошли без значительных атак в направлении Купянска. Основные усилия противника сосредоточены к югу, между Купянском и Узловым. На севере Харьковщины ситуация более стабильная, на участках, где россияне начали повторное вторжение в мае 2024 года. Линия фронта проходит менее чем в 20 км от окрестностей Харькова, а город продолжают атаковать артиллерией, дронами и кассетными боеприпасами.

