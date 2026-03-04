logo

Оккупанты всего в 20 км от Харькова: в ВСУ озвучили срочное заявление о ситуации на фронте

Россияне продолжают наступление на Харьковщине: военный рассказал о ситуации и успехах кафиров

4 марта 2026, 15:55
Заместитель командира роты 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Порох" рассказал, что российские войска в Харьковской области продолжают попытки наступления, однако ситуация на фронте остается контролируемой. В комментарии ТСН он отметил, что оккупанты регулярно обстреливают позиции украинских сил, однако пока не используют тяжелую технику.

Оккупанты всего в 20 км от Харькова: в ВСУ озвучили срочное заявление о ситуации на фронте

Фото: из открытых источников

"Силы обороны доминируют в воздухе, однако враг все еще активно применяет беспилотники, особенно FPV-дроны на оптоволокне", — пояснил "Порох".

По его словам, потепление не отразилось на активности россиян, хотя более комфортные погодные условия облегчают службу украинским бойцам на позициях.

Он добавил, что во время недавних штурмов было видно, что российские подразделения не демонстрируют профессионального уровня подготовки.

"На эти мини-штурмы они отправляют все, что попадется", – объяснил защитник.

По данным Генштаба, предыдущие сутки прошли без значительных атак в направлении Купянска. Основные усилия противника сосредоточены к югу, между Купянском и Узловым. На севере Харьковщины ситуация более стабильная, на участках, где россияне начали повторное вторжение в мае 2024 года. Линия фронта проходит менее чем в 20 км от окрестностей Харькова, а город продолжают атаковать артиллерией, дронами и кассетными боеприпасами.

Как уже писали "Комментарии", ликвидация аятоллы Али Хаменеи стала неожиданностью не только для иранского руководства, но и для Кремля, считает российская оппозиционерка Ольга Курносова. По ее словам, российские власти живут в представлении, что устранение первых лиц государства невозможно, и любой прецедент, который это опровергает, вызывает сильный шок у Владимира Путина.



