“І що? Ти ж воював”: історія Героя України у США

Герой України Дмитро Фінашин поділився історією, яка стала для нього показовою щодо ставлення до військових у США.

Дмитро Фінашин про повагу до військових

Під час перебування у Вашингтоні він разом із побратимами зайшов до McDonald’s у військовій формі.

Перед ними йшов чоловік без постійного місця проживання, який виглядав виснаженим. Побачивши військових, він зупинився, відкрив для них двері, притримав їх і віддав військове вітання, подякувавши за службу.

Фінашин зазначив, що пояснив чоловікові, що він не служить в американській армії, а є українським військовим. У відповідь почув, що це не має значення — головне, що він захищав свою країну і ризикував життям.

За словами військового, цей випадок став для нього прикладом того, як у США формується повага до ветеранів на рівні суспільства.

Він наголосив, що саме таке ставлення до військових — з повагою і вдячністю — хотілося б бачити і в Україні.

За його словами, питання легалізації короткоствольної зброї потребує чіткого законодавчого врегулювання, а сам доступ до неї не може бути масовим. Він наголосив, що отримати зброю мають право лише ті громадяни, які пройдуть повний цикл перевірок і підготовки. Такий підхід, на його думку, дозволить поєднати право на захист із безпекою суспільства. Кротевич також зазначив, що носіння зброї — це не лише про особисту безпеку, а й про відповідальність за інших. У випадках прямої загрози життю цивільних, зокрема дітей або жінок, він вважає виправданим її застосування.

