“І що? Ти ж воював”: історія Героя України у США

Ткачова Марія
Герой України Дмитро Фінашин поділився історією, яка стала для нього показовою щодо ставлення до військових у США.
Дмитро Фінашин про повагу до військових
Під час перебування у Вашингтоні він разом із побратимами зайшов до McDonald’s у військовій формі.
Перед ними йшов чоловік без постійного місця проживання, який виглядав виснаженим. Побачивши військових, він зупинився, відкрив для них двері, притримав їх і віддав військове вітання, подякувавши за службу.
Фінашин зазначив, що пояснив чоловікові, що він не служить в американській армії, а є українським військовим. У відповідь почув, що це не має значення — головне, що він захищав свою країну і ризикував життям.
За словами військового, цей випадок став для нього прикладом того, як у США формується повага до ветеранів на рівні суспільства.
Він наголосив, що саме таке ставлення до військових — з повагою і вдячністю — хотілося б бачити і в Україні.