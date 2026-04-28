"И что? Ты же воевал": история Героя Украины в США

Ткачова Марія
Герой Украины Дмитрий Финашин поделился историей, которая стала для него показательной по отношению к военным в США.
Дмитрий Финашин об уважении к военным
Во время пребывания в Вашингтоне он вместе с собратьями вошел в McDonald's в военной форме.
Перед ними шел мужчина без постоянного места жительства, который выглядел истощенным. Увидев военных, он остановился, открыл для них дверь, придержал их и отдал военное поздравление, поблагодарив за службу.
Финашин отметил, что объяснил мужчине, что он не служит в американской армии, а является украинским военным. В ответ услышал, что это неважно — главное, что он защищал свою страну и рисковал жизнью.
По словам военного, этот случай стал для него примером того, как в США формируется уважение ветеранов на уровне общества.
Он подчеркнул, что именно такое отношение к военным – с уважением и благодарностью – хотелось бы видеть и в Украине.