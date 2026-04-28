Герой Украины Дмитрий Финашин поделился историей, которая стала для него показательной по отношению к военным в США.

Дмитрий Финашин об уважении к военным

Во время пребывания в Вашингтоне он вместе с собратьями вошел в McDonald's в военной форме.

Перед ними шел мужчина без постоянного места жительства, который выглядел истощенным. Увидев военных, он остановился, открыл для них дверь, придержал их и отдал военное поздравление, поблагодарив за службу.

Финашин отметил, что объяснил мужчине, что он не служит в американской армии, а является украинским военным. В ответ услышал, что это неважно — главное, что он защищал свою страну и рисковал жизнью.

По словам военного, этот случай стал для него примером того, как в США формируется уважение ветеранов на уровне общества.

Он подчеркнул, что именно такое отношение к военным – с уважением и благодарностью – хотелось бы видеть и в Украине.

По его словам, вопрос легализации короткоствольного оружия нуждается в четком законодательном урегулировании, а сам доступ к нему не может быть массовым. Он отметил, что получить оружие имеют право только граждане, которые пройдут полный цикл проверок и подготовки. Такой подход позволит совместить право на защиту с безопасностью общества. Кротевич также отметил, что ношение оружия — это не только личная безопасность, но и ответственность за других. В случаях прямой угрозы жизни гражданских, в том числе детей или женщин, он считает оправданным ее применение.

