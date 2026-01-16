Хворих на що примусово везуть у «Шторм Z»: нові деталі зсередини російської армії

Героя матеріалу ASTRA, 41-річного мешканця Красноярського краю Антона Симоненка, попри серйозні проблеми зі здоров’ям та офіційний висновок військово-лікарської комісії, примусово направляють у штурмовий підрозділ "Шторм Z".

Хворі військові рф

У жовтні 2025 року журналісти повідомляли, що Симоненка без проходження військово-лікарської комісії відправили на війну проти України та зарахували до військової частини 42600 у Донецькій області. Чоловік страждає на поширений вульгарний псоріаз, має ускладнення та пересувається лише з тростиною, однак йому погрожували відправленням на бойові позиції.

Після публікації матеріалу його перевели до другого резерву та госпіталізували у лікарню Донецька. 14 січня Симоненко пройшов медичне освідчення військово-лікарською комісією 51-ї армії Південного військового округу, яка дійшла висновку, що він потребує стаціонарного лікування.

Незважаючи на це, вже 15 січня Симоненка разом із ще приблизно двадцятьма військовослужбовцями, які чекали на проходження ВВК та санітарний поїзд, примусово завантажили в автомобіль і відправили до розташування 98-го полку у підрозділ "Шторм Z". Про це повідомила адвокат Симоненка.

За її словами, на направленні чоловіка на бойові позиції наполягали заступниця з політичної роботи військової частини 42600 на ім’я Ольга Володимирівна та санітарний інструктор Сергій Бєлов. Вони заявили, що висновок військово-лікарської комісії щодо Симоненка є "липовим", а тому його, як і інших військових, які очікували медкомісії, можна направляти у бойові дії.

Раніше журналісти ASTRA публікували розслідування про системні катування російських військових з боку командування 5-ї та 110-ї бригад. За свідченнями джерел, на території закинутої Петровської шахти у Донецьку було створено фактичний табір утримання, де катували військових, які відмовлялися воювати, після чого їх примушували йти у смертельні штурми. Саме там перед загибеллю катували американського "воєнкора" Рассела Бентлі. Як повідомлялося, організатору цих катувань посмертно надали звання Героя Росії.

Нагадуємо, портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовослужбовець на ім’я Ігор, який проходить службу у 239-му танковому полку РФ у підрозділі БПЛА, публічно розповів про критичну ситуацію в частині та великі втрати серед особового складу. За його словами, основною причиною загибелі та поранень військових є не дії противника, а помилки та некомпетентність командирів.