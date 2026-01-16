Героя материала ASTRA, 41-летнего жителя Красноярского края Антона Симоненко, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и официальное заключение военно-врачебной комиссии, принудительно направляют в штурмовое подразделение "Шторм Z".

Больные военные рф

В октябре 2025 года журналисты сообщали, что Симоненко без прохождения военно-врачебной комиссии отправили на войну против Украины и отнесли в воинскую часть 42600 в Донецкой области. Мужчина страдает распространенным вульгарным псориазом, имеет осложнения и передвигается только с тростью, однако ему угрожали отправлением на боевые позиции.

После публикации материала его перевели во второй резерв и госпитализировали в больницу Донецка. 14 января Симоненко прошел медицинское признание военно-врачебной комиссией 51-й армии Южного военного округа, которая пришла к выводу, что он нуждается в стационарном лечении.

Несмотря на это, уже 15 января Симоненко вместе с еще примерно двадцатью военнослужащими, ожидавшими прохождение ВИК и санитарного поезда, принудительно загрузили в автомобиль и отправили в расположение 98-го полка в подразделение "Шторм Z". Об этом сообщила адвокат Симоненко.

По ее словам, на направлении мужчины на боевые позиции настаивали заместитель по политической работе воинской части 42600 по имени Ольга Владимировна и санитарный инструктор Сергей Белов. Они заявили, что заключение военно-врачебной комиссии по Симоненко является "липовым", а потому его, как и других ожидавших медкомиссии военных, можно направлять в боевые действия.

Ранее журналисты ASTRA публиковали расследование о системных пытках российских военных со стороны командования 5-й и 110-й бригад. По свидетельству источников, на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке был создан фактический лагерь содержания, где пытали военных, которые отказывались воевать, после чего их заставляли идти в смертельные штурмы. Там перед гибелью пытали американского "военкора" Рассела Бентли. Как сообщалось, организатору этих пыток посмертно присвоили звание Героя России.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий по имени Игр, который проходит службу в 239-м танковом полку РФ в подразделении БПЛА, публично рассказал о критической ситуации в части и больших потерях среди личного состава. По его словам, основной причиной гибели и ранений военных не действия противника, а ошибки и некомпетентность командиров.