Хто завдяки війні в Україні став збройовий мільярдер Європи

Статки власника чеської оборонної компанії Czechoslovak Group AS Міхала Стрнада стрімко виросли після успішного виходу компанії на біржу і досягли майже 37 млрд доларів – суми, еквівалентної приблизно 10% валового внутрішнього продукту Чехії. Про це повідомляє Bloomberg.

Зброя для України. Фото: із відкритих джерел

Різке зростання капіталу відбулося після того, як акції оборонного холдингу підскочили майже на 28% під час дебюту на біржі в Амстердамі. В результаті первинного публічного розміщення акцій за ціною 25 євро компанія та її власник залучили близько 3,3 млрд євро. За даними Bloomberg Billionaires Index, чистий статки 33-річного Стрнада тепер оцінюється в 36,9 млрд доларів.

Міхал Стрнад отримав контроль над Czechoslovak Group у 2018 році, коли його батько передав йому право власності. З того часу компанія стала одним із найбільших європейських виробників озброєнь, а попит на її продукцію досяг максимуму з часів закінчення холодної війни. Істотний імпульс розвитку бізнесу дало повномасштабне вторгнення Росії в Україну, після якого CSG стала одним із ключових постачальників боєприпасів та бронетехніки для Києва.

Як зазначає Bloomberg, зростання котирувань оборонних компаній також підживлюється побоюваннями європейських країн щодо можливого скорочення ролі США як гаранта безпеки, а також загальною геополітичною нестабільністю від спорів навколо Гренландії до подій у Венесуелі.

При цьому сам Стрнад заявляє, що частину коштів, отриманих під час IPO, направить до сімейного офісу для інвестицій за межами оборонної галузі. За даними Bloomberg Billionaires Index, він є найбагатшим оборонним магнатом у світі і входить до трійки найзаможніших людей планети віком до 40 років.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США розкрили хитрий план Путіна: як Москва тисне на Трампа і зриває переговори про мир.



