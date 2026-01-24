Кто благодаря войне в Украине стал оружейный миллиардер Европы

Состояние владельца чешской оборонной компании Czechoslovak Group AS Михала Стрнада стремительно выросло после успешного выхода компании на биржу и достигло почти 37 млрд долларов – суммы, эквивалентной примерно 10% валового внутреннего продукта Чехии. Об этом сообщает Bloomberg.

Оружие для Украины. Фото: из открытых источников

Резкий рост капитала произошёл после того, как акции оборонного холдинга подскочили почти на 28% в ходе дебюта на бирже в Амстердаме. В результате первичного публичного размещения акций по цене 25 евро компания и её владелец привлекли около 3,3 млрд евро. По данным Bloomberg Billionaires Index, чистое состояние 33-летнего Стрнада теперь оценивается в 36,9 млрд долларов.

Михал Стрнад получил контроль над Czechoslovak Group в 2018 году, когда его отец передал ему право собственности. С тех пор компания стала одним из крупнейших европейских производителей вооружений, а спрос на её продукцию достиг максимума со времён окончания холодной войны. Существенный импульс развитию бизнеса дало полномасштабное вторжение России в Украину, после которого CSG стала одним из ключевых поставщиков боеприпасов и бронетехники для Киева.

Как отмечает Bloomberg, рост котировок оборонных компаний также подпитывается опасениями европейских стран относительно возможного сокращения роли США как гаранта безопасности, а также общей геополитической нестабильностью — от споров вокруг Гренландии до событий в Венесуэле.

При этом сам Стрнад заявляет, что часть средств, полученных в ходе IPO, направит в семейный офис для инвестиций за пределами оборонной отрасли. По данным Bloomberg Billionaires Index, он является самым богатым оборонным магнатом в мире и входит в тройку самых состоятельных людей планеты в возрасте до 40 лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США раскрыли хитрый план Путина: как Москва давит на Трампа и срывает переговоры о мире.



