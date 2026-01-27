Хто відкриває бізнес у 2025-му: регіони-лідери та аутсайдери

Упродовж 2025 року в Україні було зареєстровано 28 913 нових компаній, водночас 2 871 бізнес припинив діяльність, свідчать дані дослідження аналітичної платформи YC.Market.

Бізнес під час війни в Україні

Аналітики зазначають, що понад половина як нових реєстрацій, так і закриттів бізнесу припала на друге півріччя 2025 року, що вказує на пожвавлення ділової активності наприкінці року. У порівнянні з 2024-м, кількість новостворених компаній зросла, однак паралельно збільшилася й кількість підприємств, які припинили роботу.

Найактивніше бізнес відкривали у регіонах із традиційно високою економічною концентрацією. Абсолютним лідером став Київ, де за рік зареєстрували 10 401 компанію. Далі йдуть Львівська область з 2 504 новими підприємствами та Дніпропетровська область — 2 320. У п’ятірку регіонів із найбільшою кількістю нових компаній також увійшли Київська область (1 912) та Одеська область (1 869).

Натомість у прифронтових та прикордонних регіонах показники залишаються вкрай низькими. Найменше нових бізнесів зареєстрували у Херсонській області — лише 80 компаній за рік. Також низькі показники зафіксовані у Чернігівській (261), Сумській (287), Чернівецькій (366) та Кіровоградській (407) областях.

Експерти зазначають, що така географія реєстрацій відображає безпекову ситуацію та рівень економічної стабільності регіонів. Водночас зростання кількості нових компаній загалом свідчить про адаптацію бізнесу до умов війни та поступове відновлення підприємницької активності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 2026 році фінансова різниця між військовими та цивільними в Україні стає дедалі помітнішою. Поки ринок праці в тилу поступово адаптується до інфляції, базове грошове забезпечення військовослужбовців фактично залишається на рівні початку 2023 року.