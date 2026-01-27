Кто открывает бизнес в 2025 году: регионы-лидеры и аутсайдеры

За 2025 год в Украине было зарегистрировано 28 913 новых компаний, в то же время 2 871 бизнес прекратил деятельность, свидетельствуют данные исследования аналитической платформы YC.Market .

Бизнес во время войны в Украине

Аналитики отмечают, что более половины как новых регистраций, так и закрытий бизнеса пришлось на второе полугодие 2025 года, что указывает на оживление деловой активности в конце года. По сравнению с 2024-м количество новообразованных компаний возросло, однако параллельно увеличилось и количество предприятий, прекративших работу.

Активнее всего бизнес открывали в регионах с традиционно высокой экономической концентрацией. Абсолютным лидером стал Киев, где за год зарегистрировали 10401 компанию. Далее следуют Львовская область с 2504 новыми предприятиями и Днепропетровская область — 2320. В пятерку регионов с наибольшим количеством новых компаний также вошли Киевская область (1912) и Одесская область (1869).

В прифронтовых и приграничных регионах показатели остаются крайне низкими. Меньше новых бизнесов зарегистрировали в Херсонской области — всего 80 компаний в год. Также низкие показатели отмечены в Черниговской (261), Сумской (287), Черновицкой (366) и Кировоградской (407) областях.

Эксперты отмечают, что такая география регистраций отражает ситуацию с безопасностью и уровень экономической стабильности регионов. В то же время рост числа новых компаний в целом свидетельствует об адаптации бизнеса к условиям войны и постепенном восстановлении предпринимательской активности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2026 году финансовая разница между военными и гражданскими в Украине становится все более заметной. Пока рынок труда в тылу постепенно адаптируется к инфляции, базовое денежное довольствие военнослужащих фактически остается на уровне начала 2023 года.