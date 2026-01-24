logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Хто заробляє більше: військові чи цивільні
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто заробляє більше: військові чи цивільні

У 2026 році фінансова прірва між фронтом і тилом лише зростає: цивільні зарплати підтягуються до інфляції, тоді як базові оклади військових залишаються «замороженими» вже третій рік

24 січня 2026, 02:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У 2026 році фінансова різниця між військовими та цивільними в Україні стає дедалі помітнішою. Поки ринок праці в тилу поступово адаптується до інфляції, базове грошове забезпечення військовослужбовців фактично залишається на рівні початку 2023 року.

Хто заробляє більше: військові чи цивільні

Порівняння зарплат військових та цивільних в Україні

Мінімальний оклад для рядових, сержантів і офіцерів становить 20 130 гривень і не змінювався з лютого 2023-го. Цю суму військові отримують у разі ротації, навчання, перебування у відпустці або виконання небойових завдань.

Додаткові виплати передбачені лише за конкретні умови служби і нараховуються подобово. За безпосередню участь у бойових діях військові можуть отримувати до 100 тисяч гривень на місяць, за роботу у штабах поблизу лінії зіткнення — 50 тисяч, а за виконання спеціальних завдань, зокрема у ППО, логістиці чи розмінуванні — 30 тисяч гривень.

Водночас ці доплати не покривають усіх витрат. Бійці часто змушені самостійно оплачувати оренду житла на прифронтових територіях, ремонт техніки, зв’язок, Starlink та частину спорядження. У періоди, коли військовий не перебуває на бойових позиціях, він фактично повертається до "голого" окладу, на який має утримувати себе і родину.

На цьому тлі цивільні зарплати демонструють стабільне зростання. Середня зарплата в Україні у січні 2026 року становить близько 27 500 гривень, що на понад 20% більше, ніж рік тому. Зростають доходи і в тилових структурах безпеки — поліції, приватній охороні та суміжних сферах.

Таким чином, попри значно вищі ризики та навантаження, фінансове становище військових без бойових доплат поступово відстає від цивільного сектору, що дедалі частіше стає предметом суспільної дискусії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Бійця 53-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу, який зазнав кульового поранення під час стрілкового бою, вдалося евакуювати з району між позиціями сторін лише з одинадцятої спроби. Поранений опинився у так званій "сірій зоні" — під постійною загрозою вогню противника, що суттєво ускладнювало будь-які рятувальні дії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини