Кто зарабатывает больше: военные или гражданские

В 2026 году финансовая разница между военными и гражданскими в Украине становится все более заметной. Пока рынок труда в тылу постепенно адаптируется к инфляции, базовое денежное довольствие военнослужащих фактически остается на уровне начала 2023 года.

Сравнение зарплат военных и гражданских в Украине

Минимальный оклад для рядовых, сержантов и офицеров составляет 20 130 гривен и не менялся с февраля 2023 года. Эту сумму военные получают в случае ротации, обучения, пребывания в отпуске или выполнения небоевых задач.

Дополнительные выплаты предусмотрены только при конкретных условиях службы и начисляются посуточно. За непосредственное участие в боевых действиях военные могут получать до 100 тысяч гривен в месяц, за работу в штабах вблизи линии столкновения – 50 тысяч, а за выполнение специальных задач, в частности, в ПВО, логистике или разминировании – 30 тысяч гривен.

В то же время, эти доплаты не покрывают всех расходов. Бойцы часто вынуждены самостоятельно оплачивать аренду жилья на прифронтовых территориях, ремонт техники, связь, Starlink и часть снаряжения. В периоды, когда военный не находится на боевых позициях, он фактически возвращается к голому окладу, на который должен содержать себя и семью.

На этом фоне гражданские зарплаты демонстрируют стабильный рост. Средняя зарплата в Украине в январе 2026 года составляет около 27 500 гривен, что на 20% больше, чем год назад. Растут доходы и в тыловых структурах безопасности – полиции, частной охране и смежных сферах.

Таким образом, несмотря на более высокие риски и нагрузки, финансовое положение военных без боевых доплат постепенно отстает от гражданского сектора, который все чаще становится предметом общественной дискуссии.

