Хто віддав наказ бити по дитячій лікарні: встановлено генерала РФ, причетного до удару по “Охматдиту”

Українські правоохоронці встановили особу російського генерала, причетного до організації ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит” у Києві. Йдеться про генерал-майора Сергія Кувалдіна — командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил Збройних сил Росії.

Правоохоронці встановили російського генерала, який координував ракетний удар по “Охматдиту”

Про це у своєму Фейсбуку повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, слідство зібрало докази того, що саме цей російський воєначальник координував дії підрозділів під час масованого ракетного обстрілу України 8 липня 2024 року.

Саме того дня одна з ракет влучила у дитячу лікарню “Охматдит”, де на той момент перебували сотні маленьких пацієнтів. У момент вибуху в медичному закладі знаходилися понад 600 дітей, які проходили лікування або обстеження.

За даними слідства, генерал-майор керував діями підпорядкованих військових частин і віддав наказ екіпажу стратегічного ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС здійснити запуск крилатої ракети Х-101. Близько 10:45 ракета влучила у корпус лікарні, спричинивши масштабні руйнування.

Слідчі наголошують, що ракети такого типу програмуються за заздалегідь визначеними координатами. Це означає, що удар по медичному закладу не міг бути випадковим, а мав цілеспрямований характер.

Унаслідок атаки загинули двоє людей — молода лікарка та дідусь однієї з пацієнток. Щонайменше 34 людини отримали поранення, серед них дев’ятеро дітей. Окрім людських жертв, лікарня зазнала значних руйнувань, було знищено частину медичного обладнання, необхідного для надання високоспеціалізованої допомоги дітям.

На підставі зібраних доказів російському генералу повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Генеральний прокурор наголосив, що кожен подібний злочин буде задокументований.

“Кожна зруйнована дитяча доля, кожне забране життя наших людей — це злочини, які не мають терміну давності. Ми пам’ятаємо кожне ім’я”, — підкреслив Кравченко.

За словами правоохоронців, це не єдиний епізод, у якому фігурує російський воєначальник. Раніше йому вже повідомляли про підозру за організацію ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року, внаслідок якого загинули вісім людей, серед них — члени родини Базилевич.

У прокуратурі наголошують, що зібрані докази стануть основою для майбутніх вироків російським воєнним злочинцям. Йдеться як про українські суди, так і про міжнародні судові інстанції, де розглядаються злочини, скоєні під час війни проти України.

