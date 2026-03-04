logo_ukra

У Середземному морі атакували російський газовоз: Москва звинуватила Україну (ВІДЕО)
У Середземному морі атакували російський газовоз: Москва звинуватила Україну (ВІДЕО)

Російський Мінтранс заявив про атаку безекіпажних катерів на газовоз «Арктик Метагаз» поблизу територіальних вод Мальти. За повідомленнями міжнародних медіа, судно зазнало серйозних пошкоджень.

4 березня 2026, 12:19
У Середземному морі стався інцидент із російським газовозом "Арктик Метагаз". Російська сторона заявила про атаку на судно безекіпажними катерами та звинуватила у ній Україну. Про це повідомив Мінтранс Росії у своєму офіційному телеграм-каналі.

У Середземному морі атакували російський газовоз: Москва звинуватила Україну (ВІДЕО)

Російський газовоз «Арктик Метагаз» атакували у Середземному морі – Росія звинувачує Україну

За інформацією російського відомства, атака сталася 3 березня поблизу територіальних вод держави-члена Євросоюзу – Республіки Мальта. Танкер "Арктик Метагаз" перевозив вантаж природного газу та, за твердженням російської сторони, прямував із порту Мурманськ.


У Мінтрансі Росії заявили, що напад нібито було здійснено безекіпажними катерами, які запустили з узбережжя Лівії. Після інциденту до операції з порятунку екіпажу долучилися рятувальні служби.

За даними російської сторони, усі 30 членів екіпажу, які є громадянами Росії, були врятовані завдяки спільним діям мальтійських та російських служб.

У російському відомстві різко відреагували на інцидент. Там заявили, що розглядають подію як "акт міжнародного тероризму та морського піратства", а також як грубе порушення норм міжнародного морського права.

Водночас міжнародні медіа повідомляють додаткові деталі інциденту. За інформацією Reuters, Bloomberg та аналітичної компанії EOS Risk Group, російський газовоз загорівся після атаки безпілотника, що призвело до значних пошкоджень судна.

За наявними даними, танкер вийшов із порту Мурманськ 24 лютого та прямував у напрямку Суецького каналу. Судно перевозило вантаж скрапленого газу та перебуває під санкціями Сполучених Штатів, Євросоюзу та Великої Британії.

Також у мережі з’явилися супутникові знімки, які свідчать про масштабні пошкодження танкера. За даними аналітичного каналу OSINTtech, після атаки судно могло отримати критичні ушкодження та майже розколотися навпіл.

Наразі незалежного підтвердження версії про причетність України до атаки немає. Ситуація навколо інциденту продовжує розвиватися, а міжнародні структури та експерти уважно стежать за подіями у Середземному морі, оскільки вони можуть вплинути на безпеку судноплавства у регіоні.

Читайте також в "Коментарях", що на українському ринку природного газу зафіксовано різке зростання цін. Причиною стала напружена ситуація на світових енергетичних ринках після загострення війни на Близькому Сході.



