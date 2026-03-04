logo

В Средиземном море атаковали российский газовоз: Москва обвинила Украину (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Средиземном море атаковали российский газовоз: Москва обвинила Украину (ВИДЕО)

Российский Минтранс заявил об атаке безэкипажных катеров на газовоз "Арктик Метагаз" вблизи территориальных вод Мальты. По сообщениям международных медиа, судно получило серьезные повреждения.

4 марта 2026, 12:19
Автор:
Проніна Анна








В Средиземном море произошел инцидент с российским газовозом "Арктик Метагаз". Российская сторона заявила об атаке на судно безэкипажными катерами и обвинила в ней Украину. Об этом сообщил Минтранс России в своем официальном телеграмм-канале.

В Средиземном море атаковали российский газовоз: Москва обвинила Украину (ВИДЕО)

Российский газовоз «Арктик Метагаз» атаковали в Средиземном море – Россия обвиняет Украину

По информации российского ведомства, атака произошла 3 марта вблизи территориальных вод государства-члена Евросоюза – Республики Мальта . Танкер "Арктик Метагаз" перевозил груз природного газа и, по утверждению российской стороны, направлялся из порта Мурманск.


В Минтрансе России заявили, что нападение якобы было совершено безэкипажными катерами, запущенными с побережья Ливии . После инцидента к операции по спасению экипажа присоединились спасательные службы.

По данным российской стороны, все 30 членов экипажа, являющихся гражданами России, были спасены благодаря совместным действиям мальтийских и российских служб.

В русском ведомстве резко отреагировали на инцидент. Там заявили, что рассматривают событие как "акт международного терроризма и морского пиратства" , а также грубое нарушение норм международного морского права.

В то же время, международные медиа сообщают дополнительные детали инцидента. По информации Reuters, Bloomberg и аналитической компании EOS Risk Group, российский газовоз загорелся после атаки беспилотника , что привело к значительным повреждениям судна.

По имеющимся данным, танкер вышел из порта Мурманск 24 февраля и направлялся в направлении Суэцкого канала . Судно перевозило груз сжиженного газа и находится под санкциями Соединенных Штатов, Евросоюза и Великобритании.

Также в сети появились спутниковые снимки, свидетельствующие о масштабных повреждениях танкера. По данным аналитического канала OSINTtech, после атаки судно могло получить критические повреждения и почти расколоться пополам .

Пока независимого подтверждения версии о причастности Украины к атаке нет. Ситуация вокруг инцидента продолжает развиваться, а международные структуры и эксперты внимательно следят за происходящим в Средиземном море, поскольку они могут повлиять на безопасность судоходства в регионе.

Читайте также в "Комментариях", что   на украинском рынке природного газа зафиксирован резкий рост цен. Причиной послужила напряженная ситуация на мировых энергетических рынках после обострения войны на Ближнем Востоке.



