Кто отдал приказ бить по детской больнице: установлен генерал РФ, причастный к удару по “Охматдету”

Украинские правоохранители установили личность российского генерала, причастного к организации ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве. Речь идет о генерал-майоре Сергее Кувалдине — командующем дальней авиацией Воздушно-космических сил Вооруженных сил России .

Правоохранители установили российского генерала, координировавшего ракетный удар по "Охматдету"

Об этом в своем Фейсбуке сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, следствие собрало доказательства, что именно этот российский военачальник координировал действия подразделений во время массированного ракетного обстрела Украины 8 июля 2024 года.

В тот день одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет", где на тот момент находились сотни маленьких пациентов. В момент взрыва в медицинском учреждении находились более 600 детей , проходивших лечение или обследование.

По данным следствия, генерал-майор руководил действиями подчиненных воинских частей и отдал приказ экипажу стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС осуществить запуск крылатой ракеты Х-101. Около 10:45 ракета попала в корпус больницы , повлекшие масштабные разрушения.

Следователи отмечают, что ракеты такого типа программируются по заранее определенным координатам. Это означает, что удар по медицинскому заведению не мог быть случайным , а носил целенаправленный характер.

В результате атаки погибли два человека — молодой врач и дедушка одной из пациенток . По меньшей мере, 34 человека получили ранения, среди них девять детей. Кроме человеческих жертв, больница испытала значительные разрушения, была уничтожена часть медицинского оборудования, необходимого для оказания высокоспециализированной помощи детям.

На основании собранных доказательств российскому генералу поставлено в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Генеральный прокурор подчеркнул, что каждое подобное преступление будет документировано.

"Каждая разрушенная детская судьба, каждая унесенная жизнь наших людей — это преступления, не имеющие срока давности. Мы помним каждое имя", — подчеркнул Кравченко.

По словам стражей порядка, это не единственный эпизод, в котором фигурирует российский военачальник. Ранее ему уже сообщали о подозрении за организацию ракетного удара по Львову 4 сентября 2024 года, в результате которого погибли восемь человек, в том числе члены семьи Базилевич.

В прокуратуре отмечают, что собранные доказательства станут основой для будущих приговоров российским военным преступникам . Речь идет как об украинских судах, так и о международных судебных инстанциях, где рассматриваются преступления, совершенные во время войны против Украины.

Читайте также в "Комментариях", что в Средиземном море атаковали российский газовоз: Москва обвинила Украину.