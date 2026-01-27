Хто підписуватиме «мирний план» щодо України: Сибіга розповів деталі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про механізм майбутнього підписання мирного плану щодо закінчення війни в Україні із 20 пунктів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За його словами, документ підписуватимуть Україна та США, а також окремо США та Росія. Про це міністр сказав в інтерв'ю Європейській правді.

"Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США і Україна. Ну і з Росією — мають підписати США. Станом на зараз обговорюється саме така конструкція, але перемовини ще тривають, це процес", — зазначив Сибіга.

Стосовно країн Європи, то, за словами міністра, вони також беруть учать у мирному процесі й у домовленостях про гарантії безпеки. При цьому Сибіга звернув увагу, що вперше йдеться саме про "безпекові гарантії", а не "запевнення".

Міністр наголосив, що гарантії безпеки для України повинні мати юридично-зобов'язальний характер. Їх слід буде ратифікувати, в тому числі й в Конгресі США.

"Є ще один принциповий, фундаментальний елемент — Boots on the Ground, тобто присутність іноземних військ", — сказав Сибіга.

За словами глави українського МЗС, США не відправлятимуть свої війська до України. Разом з тим європейські партнери підтверджують свій контингент.

"Безумовно, це може відбутися лише за умови американського „бекстопу“. Це теж правда", — додав Сибіга.

Як повідомляв портал "Коментарі", американський президент Дональд Трамп знову заявив, що завершення війни Росії проти України "наближається". Глава Білого дому наголосив, що це один з ключових міжнародних конфліктів, який потрібно якнайшвидше вирішити.