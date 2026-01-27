Кто будет подписывать «мирный план» по Украине: Сибига рассказал детали

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал о механизме будущего подписания мирного плана по окончании войны в Украине из 20 пунктов.

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По его словам, документ будут подписываться Украина и США, а также отдельно США и Россия. Об этом министр сказал в интервью Европейской правде.

"Если говорить сугубо об этой 20-точечной рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США. На сегодняшний день обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс", — отметил Сибига.

Что касается стран Европы, то, по словам министра, они также принимают участие в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности. При этом Сибига обратил внимание, что впервые речь идет именно о "безопасносных гарантиях", а не о "заверениях".

Министр подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны носить юридически-обязательный характер. Их нужно будет ратифицировать, в том числе и в Конгрессе США.

"Есть еще один принципиальный, фундаментальный элемент – Boots on the Ground, то есть присутствие иностранных войск", – сказал Сибига.

По словам главы украинского МИД, США не будут отправлять свои войска в Украину. Вместе с тем, европейские партнеры подтверждают свой контингент.

"Безусловно, это может произойти только при условии американского „бекстопа“. Это тоже правда", — добавил Сибига.

Как сообщал портал "Комментарии", американский президент Дональд Трамп снова заявил, что завершение войны России против Украины "приближается". Глава Белого дома подчеркнул, что это один из ключевых международных конфликтов, который нужно как можно скорее разрешить.