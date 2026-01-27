Завершення війни Росії проти України "наближається": Трамп зробив нову заяву про мир

Американський президент Дональд Трамп знову заявив, що завершення війни Росії проти України "наближається".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава Білого дому наголосив, що це один з ключових міжнародних конфліктів, який потрібно якнайшвидше вирішити. Про це Трамп сказав в інтерв’ю радіостанції WABC.

"Ми маємо мир на Близькому Сході. Подумайте лише. І зараз, до того всього, у нас є ще й рада миру. Більшість воєн завершено. Майже всі. Я не знав, що їх було вісім, коли балотувався, але в результаті я їх припинив — вісім воєн, а зараз, як я вважаю, з’являється дев’ята", — зазначив Трамп.

За його словами, війна РФ проти України – "справжня кривава бійня". Трамп також наголосив, що прагне припинення кровопролиття та заявив про загибель багатьох солдатів.

Разом з тим президент США вкотре повторив, що раніше вважав розв’язання цього конфлікту простим завданням.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що нині є "щира цікавість партнерів" як у перемовинах зі США, так і з російської сторони. Про це він повідомив у своєму дописі, підсумовуючи роботу української команди. За словами глави держави, українські урядовці та команда Офісу президента активно працюють, зокрема й над документом щодо відбудови.

Президент наголосив, що ключовими залишаються чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, конкретні зобов’язання і реальні можливості для відбудови, а також умови для достойного завершення війни.

Також Зеленський повідомив, що Україна отримує "хороші сигнали з Європи" щодо готовності посилювати тиск на агресора, зокрема на танкерний флот РФ та всю інфраструктуру російського експорту нафти.

За словами президента, посилення економічного тиску на Росію є важливою умовою для наближення справедливого миру.