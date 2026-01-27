logo

Завершение войны России против Украины "приближается": Трамп сделал новое заявление о мире
Завершение войны России против Украины "приближается": Трамп сделал новое заявление о мире

Президент США еще раз повторил, что раньше считал разрешение этого конфликта простой задачей

27 января 2026, 19:46
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Американский президент Дональд Трамп снова заявил, что завершение войны России против Украины "приближается".

Завершение войны России против Украины "приближается": Трамп сделал новое заявление о мире

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома подчеркнул, что это один из ключевых международных конфликтов, который нужно как можно скорее разрешить. Об этом Трамп сказал в интервью радиостанции WABC.

"Мы имеем мир на Ближнем Востоке. Подумайте только. И сейчас, прежде всего, у нас есть еще и совет мира. Большинство войн завершено. Почти все. Я не знал, что их было восемь, когда баллотировался, но в результате я их прекратил — восемь войн, а сейчас, как я считаю, появляется девятая", — отметил Трамп. 

По его словам, война РФ против Украины – "настоящая кровавая бойня". Трамп также подчеркнул, что стремится к прекращению кровопролития и заявил о гибели многих солдат.

Вместе с тем президент США еще раз повторил, что раньше считал разрешение этого конфликта простой задачей.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил , что сейчас есть "искренняя заинтересованность партнеров" как в переговорах с США, так и с российской стороны. Об этом он сообщил, подытоживая работу украинской команды. По словам главы государства, украинские чиновники и команда Офиса президента активно работают, в том числе и над документом по восстановлению.

Президент подчеркнул, что ключевыми остаются четкие гарантии безопасности для Украины и всей Европы, конкретные обязательства и реальные возможности восстановления, а также условия для достойного завершения войны.

Также Зеленский сообщил, что Украина получает "хорошие сигналы из Европы" о готовности усиливать давление на агрессора, в частности, на танкерный флот РФ и всю инфраструктуру российского экспорта нефти.

По словам президента, усиление экономического давления на Россию является важным условием для приближения справедливого мира.



Источник: https://wabcradio.com/2026/01/27/president-trump-join-sid-friends-in-the-morning-for-sid-rosenbergs-10-year-anniversary-at-wabc-radio/
