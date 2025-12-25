logo_ukra

BTC/USD

87778

ETH/USD

2941.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Хто насправді дурить Путіна: через це диктатор відмовляється завершувати війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто насправді дурить Путіна: через це диктатор відмовляється завершувати війну в Україні

Financial Times пише про те, що російські генерали повідомляють Путіну вигадану «успішність» війни.

25 грудня 2025, 08:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російське військове керівництво та спецслужби систематично спотворюють інформацію про ситуацію на фронті, формуючи для Володимира Путіна спотворене уявлення про перебіг війни проти України. Внаслідок цього глава Кремля переконаний, що Росія зберігає реальні шанси на перемогу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західних офіційних осіб.

Хто насправді дурить Путіна: через це диктатор відмовляється завершувати війну в Україні

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами джерел видання, потік дезінформації, що надходить до Кремля, прямо впливає на рішення Путіна. Саме цим, як зазначають співрозмовники FT, пояснюється його небажання погоджуватися на варіанти завершення війни, які пропонували адміністрація президента США Дональда Трампа і потенційно могли бути вигідні для Москви.

Два західні чиновники розповіли, що у доповідях, адресованих Кремлю, російські військові та представники спецслужб регулярно завищують втрати української сторони, підкреслюють нібито значну перевагу РФ у людських та матеріальних ресурсах, а також навмисно замовчують чи применшують власні невдачі на полі бою. Така "відредагована" картина війни, яку Путіну демонструють під час закритих брифінгів, зміцнює його впевненість у можливості досягти успіху виключно військовим шляхом.

При цьому віра російського диктатора у сприятливий для себе сценарій зберігається навіть на тлі тривожних сигналів із його найближчого оточення. Як зазначає Financial Times, Путін регулярно зустрічається з довіреними особами, які попереджають його про зростаючий економічний тягар війни для Росії. Економіка країни, за їхніми словами, вже демонструє ознаки стагнації, проте ці аргументи поки що не змінюють позиції Кремля.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські захисники утримують оборонні рубежі у районі Мирнограду Донецької області та знищують ворога на підступах до міста. Про це йдеться у повідомленні Угрупування військ "Схід".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/06e0b154-1f15-412d-99c5-fe6fd715f766
Теги:

Новини

Всі новини