Хто насправді дурить Путіна: через це диктатор відмовляється завершувати війну в Україні

Російське військове керівництво та спецслужби систематично спотворюють інформацію про ситуацію на фронті, формуючи для Володимира Путіна спотворене уявлення про перебіг війни проти України. Внаслідок цього глава Кремля переконаний, що Росія зберігає реальні шанси на перемогу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західних офіційних осіб.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами джерел видання, потік дезінформації, що надходить до Кремля, прямо впливає на рішення Путіна. Саме цим, як зазначають співрозмовники FT, пояснюється його небажання погоджуватися на варіанти завершення війни, які пропонували адміністрація президента США Дональда Трампа і потенційно могли бути вигідні для Москви.

Два західні чиновники розповіли, що у доповідях, адресованих Кремлю, російські військові та представники спецслужб регулярно завищують втрати української сторони, підкреслюють нібито значну перевагу РФ у людських та матеріальних ресурсах, а також навмисно замовчують чи применшують власні невдачі на полі бою. Така "відредагована" картина війни, яку Путіну демонструють під час закритих брифінгів, зміцнює його впевненість у можливості досягти успіху виключно військовим шляхом.

При цьому віра російського диктатора у сприятливий для себе сценарій зберігається навіть на тлі тривожних сигналів із його найближчого оточення. Як зазначає Financial Times, Путін регулярно зустрічається з довіреними особами, які попереджають його про зростаючий економічний тягар війни для Росії. Економіка країни, за їхніми словами, вже демонструє ознаки стагнації, проте ці аргументи поки що не змінюють позиції Кремля.

