Война с Россией Кто на самом деле обманывает Путина: из-за этого диктатор отказывается завершать войну в Украине
Кто на самом деле обманывает Путина: из-за этого диктатор отказывается завершать войну в Украине

Financial Times пишет о том, что российские генералы докладывают Путину вымышленную «успешность» войны

25 декабря 2025, 08:14
Кравцев Сергей

Российское военное руководство и спецслужбы систематически искажают информацию о ситуации на фронте, формируя для Владимира Путина искаженное представление о ходе войны против Украины. В результате глава Кремля убежден, что Россия сохраняет реальные шансы на победу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам источников издания, поток дезинформации, поступающий в Кремль, оказывает прямое влияние на решения Путина. Именно этим, как отмечают собеседники FT, объясняется его нежелание соглашаться на варианты завершения войны, которые предлагались администрацией президента США Дональда Трампа и потенциально могли быть выгодны для Москвы.

Два западных чиновника рассказали, что в докладах, адресованных Кремлю, российские военные и представители спецслужб регулярно завышают потери украинской стороны, подчеркивают якобы значительное превосходство РФ в людских и материальных ресурсах, а также намеренно замалчивают или преуменьшают собственные неудачи на поле боя. Такая "отредактированная" картина войны, которую Путину демонстрируют во время закрытых брифингов, укрепляет его уверенность в возможности добиться успеха исключительно военным путем.

При этом вера российского диктатора в благоприятный для себя сценарий сохраняется даже на фоне тревожных сигналов из его ближайшего окружения. Как отмечает Financial Times, Путин регулярно встречается с доверенными лицами, которые предупреждают его о растущем экономическом бремени войны для России. Экономика страны, по их словам, уже демонстрирует признаки стагнации, однако эти аргументы пока не меняют позиции Кремля.

Источник: https://www.ft.com/content/06e0b154-1f15-412d-99c5-fe6fd715f766
