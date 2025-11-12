Хто контролює Покровськ: Сирський розповів про результати зачистки міста

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на Покровському напрямку фронту та висловився щодо поточної ситуації на цій ділянці. Про це він повідомив у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Олександр Сирський (фото з відкритих джерел)

Сирський підкреслив, що стабілізація обстановки на Покровсько-Мирноградському напрямку залежить від чіткої взаємодії та узгодженості дій між органами військового управління, частинами і підрозділами, які беруть участь у бойових діях.

"Для цього здійснив поїздку на Покровський напрямок. Разом з командирами сконцентрували увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланували подальші дії. Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України", – зазначив головнокомандувач.

Він звернув увагу, що ворог намагається використати складні погодні умови як свою перевагу. Сирський додав, що основне завдання українських військ на цьому напрямку полягає у поступовому встановленні контролю над визначеними районами, підтриманні та захисті наявних логістичних маршрутів, а також створенні нових шляхів для забезпечення оборонців і евакуації поранених.

За словами головнокомандувача, на підступах до міста та безпосередньо в межах міської забудови тривають інтенсивні бої з малими штурмовими групами ворога та знищення його легкої техніки. Українські сили роблять усе можливе, щоб не допустити просування окупантів і не дати їм закріпитися, а пошук і ліквідація противника проводяться також на прилеглому Очеретинському напрямку.

"За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області. Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться", – підсумував Сирський.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що епіцентром бойових дій у Донецькій області залишається Покровська агломерація, де російські війська намагаються оточити місто з кількох напрямків. На цьому напрямку зосереджено близько 170 тисяч окупантів, що становить майже чверть усієї армії противника. Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Лінія фронту становить 1 245 км, Покровський напрямок — приблизно 5-6% від усієї лінії фронту. Там зосереджена чверть російських військ", — зазначив Гетьман.

Він також пояснив, чому на Покровському напрямку спостерігається зменшення кількості штурмів. За словами аналітика, це пов’язано з тактичною ротацією, яку проводить армія російського диктатора Володимира Путіна.