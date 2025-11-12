Хто контролює Покровськ: Сирський розповів про результати зачистки міста

Рубрики
Лиля Воробьева
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на Покровському напрямку фронту та висловився щодо поточної ситуації на цій ділянці. Про це він повідомив у дописі на своїй сторінці у Facebook.
Олександр Сирський (фото з відкритих джерел)
Сирський підкреслив, що стабілізація обстановки на Покровсько-Мирноградському напрямку залежить від чіткої взаємодії та узгодженості дій між органами військового управління, частинами і підрозділами, які беруть участь у бойових діях.
Він звернув увагу, що ворог намагається використати складні погодні умови як свою перевагу. Сирський додав, що основне завдання українських військ на цьому напрямку полягає у поступовому встановленні контролю над визначеними районами, підтриманні та захисті наявних логістичних маршрутів, а також створенні нових шляхів для забезпечення оборонців і евакуації поранених.
За словами головнокомандувача, на підступах до міста та безпосередньо в межах міської забудови тривають інтенсивні бої з малими штурмовими групами ворога та знищення його легкої техніки. Українські сили роблять усе можливе, щоб не допустити просування окупантів і не дати їм закріпитися, а пошук і ліквідація противника проводяться також на прилеглому Очеретинському напрямку.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що епіцентром бойових дій у Донецькій області залишається Покровська агломерація, де російські війська намагаються оточити місто з кількох напрямків. На цьому напрямку зосереджено близько 170 тисяч окупантів, що становить майже чверть усієї армії противника. Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман.
Він також пояснив, чому на Покровському напрямку спостерігається зменшення кількості штурмів. За словами аналітика, це пов’язано з тактичною ротацією, яку проводить армія російського диктатора Володимира Путіна.