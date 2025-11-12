Кто контролирует Покровск: Сырский рассказал о результатах зачистки города

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский побывал на Покровском направлении фронта и высказался по поводу текущей ситуации на этом участке. Об этом он сообщил в сообщении на своей странице в Facebook.

Александр Сырский (фото из открытых источников)

Сырский подчеркнул, что стабилизация обстановки на Покровско-Мирноградском направлении зависит от четкого взаимодействия и согласованности действий между органами военного управления, частями и подразделениями, участвующими в боевых действиях.

"Для этого совершил поездку на Покровское направление. Вместе с командирами сконцентрировали внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировали дальнейшие действия. Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки", — отметил на территории.

Он обратил внимание, что враг пытается использовать сложные погодные условия как свое преимущество. Сырский добавил, что основная задача украинских войск на этом направлении состоит в постепенном установлении контроля над определенными районами, поддержании и защите имеющихся логистических маршрутов, а также создании новых путей для обеспечения защитников и эвакуации раненых.

По словам главнокомандующего, на подступах к городу и непосредственно в пределах городской застройки продолжаются интенсивные бои с малыми штурмовыми врагами и уничтожение его легкой техники. Украинские силы делают все возможное, чтобы не допустить продвижения окупантов и не дать им закрепиться, а поиск и ликвидация противника проводятся также на близлежащем Очеретинском направлении.

"За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км² территории Покровского района Донецкой области. О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет", – подытожил Сырский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что эпицентром боевых действий в Донецкой области остается Покровская агломерация, где российские войска пытаются оцепить город по нескольким направлениям. На этом направлении сосредоточено около 170 тысяч окупантов, что составляет почти четверть всей армии противника. Об этом сообщил военный аналитик Алексей Гетьман.

"Линия фронта составляет 1245 км, Покровское направление — примерно 5-6% от всей линии фронта. Там сосредоточена четверть российских войск", — отметил Гетьман.

Он также объяснил, почему в Покровском направлении наблюдается уменьшение количества штурмов. По словам аналитика, это связано с тактической ротацией, проводимой армией российского диктатора Владимира Путина.