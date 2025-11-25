logo_ukra

Хто допомагає РФ вбивати українців: у ГУР розкрили конструкцію дронів Shahed-107
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто допомагає РФ вбивати українців: у ГУР розкрили конструкцію дронів Shahed-107

Вперше новий безпілотник публічно представив іранський Корпус вартових ісламської революції у червні 2025 року

25 листопада 2025, 11:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Експерти ГУР Міноборони розкрили будову, складові та елементну базу іранського дрону Shahed-107, який РФ застосовує у війні проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Хто допомагає РФ вбивати українців: у ГУР розкрили конструкцію дронів Shahed-107

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що вперше новий безпілотник публічно представив іранський Корпус вартових ісламської революції у червні цього року під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

Shahed-107 — це безпілотний літальний апарат типу верхньоплан з розмахом крил 3 метри та Х-подібним хвостовим оперенням, яке виконує функції стабілізації. Корпус виготовлений із вуглепластику, силові елементи конструкції – з алюмінію.

Географія електронної компонентної бази цього дрону традиційна для іранських та російських розробок: США, Швейцарія, Китай, Японія, Тайвань, Нідерланди, Ірландія.

У дослідженому зразку встановлено кумулятивну осколково-фугасну бойову частину вагою 15 кг, за своїми характеристиками аналогічну іншим бойовим частинам іранських "Шахедів". Силова установка представлена двотактним китайським бензиновим двигуном DLE 111.

Подібні малолітражні двигуни вже неодноразово фіксувалися у конструкції російських дронів "Гербера", "БМ-35", "Пародія" та "Дельта".

"Поява Shahed-107 у Росії та її застосування проти України – це ще один доказ поглиблення співпраці між Тегераном та Москвою. Іранська зброя продовжує проходити бойові випробування саме на українській землі", — додали в ГУР.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтверджують, що мають усі інформацію про російських вчителів, які займаються ідеологічним "перевихованням" дітей на тимчасово окупованих територіях України. На підтвердження цього було опубліковано дані великої кількості вчителів. Про це повідомляє прес-служба ГУР Міноборони.




Джерело: https://t.me/DIUkraine/7369
