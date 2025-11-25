Хто допомагає РФ вбивати українців: у ГУР розкрили конструкцію дронів Shahed-107

Експерти ГУР Міноборони розкрили будову, складові та елементну базу іранського дрону Shahed-107, який РФ застосовує у війні проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що вперше новий безпілотник публічно представив іранський Корпус вартових ісламської революції у червні цього року під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

Shahed-107 — це безпілотний літальний апарат типу верхньоплан з розмахом крил 3 метри та Х-подібним хвостовим оперенням, яке виконує функції стабілізації. Корпус виготовлений із вуглепластику, силові елементи конструкції – з алюмінію.

Географія електронної компонентної бази цього дрону традиційна для іранських та російських розробок: США, Швейцарія, Китай, Японія, Тайвань, Нідерланди, Ірландія.

У дослідженому зразку встановлено кумулятивну осколково-фугасну бойову частину вагою 15 кг, за своїми характеристиками аналогічну іншим бойовим частинам іранських "Шахедів". Силова установка представлена двотактним китайським бензиновим двигуном DLE 111.

Подібні малолітражні двигуни вже неодноразово фіксувалися у конструкції російських дронів "Гербера", "БМ-35", "Пародія" та "Дельта".

"Поява Shahed-107 у Росії та її застосування проти України – це ще один доказ поглиблення співпраці між Тегераном та Москвою. Іранська зброя продовжує проходити бойові випробування саме на українській землі", — додали в ГУР.

