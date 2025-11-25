Кто помогает РФ убивать украинцев: в ГУР раскрыли конструкцию дронов Shahed-107

Эксперты ГУР Минобороны раскрыли строение, составные части и элементную базу иранского дрона Shahed-107, который РФ применяет в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Отмечается, что впервые новый беспилотник публично представил иранский Корпус стражей исламской революции в июне этого года во время обострения ирано-израильского конфликта.

Shahed-107 — это беспилотный летательный аппарат типа верхнеплан с размахом крыльев 3 метра и Х-образным хвостовым оперением, которое выполняет функции стабилизации. Корпус изготовлен из углепластика, силовые элементы конструкции — из алюминия.

География электронной компонентной базы этого дрона традиционна для иранских и российских разработок: США, Швейцария, Китай, Япония, Тайвань, Нидерланды, Ирландия.

В исследованном образце установлена кумулятивная осколочно-фугасная боевая часть весом 15 кг, по своим характеристикам аналогичная другим боевым частям иранских "Шахедов". Силовая установка представлена китайским двухтактным бензиновым двигателем DLE 111.

Подобные малолитражные двигатели уже неоднократно фиксировались в конструкции российских дронов "Гербера", "БМ-35", "Пародия" и "Дельта".

"Появление Shahed-107 у России и его применение против Украины — это еще одно доказательство углубления сотрудничества между Тегераном и Москвой. Иранское оружие продолжает проходить боевые испытания именно на украинской земле", — добавили в ГУР.

