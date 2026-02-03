Хто дав відмашку Путіну бити по енергетиці України: що змінилося за останні дні

Враховуючи досить сильні морози цієї зими стан енергосистеми України продовжує викликати занепокоєння. Які причини важкої ситуації в енергосистемі України цієї зими? Чому насправді РФ масовано не била по світлу у ці дні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

Побудувати якісь правила з РФ наразі не виглядає можливим

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в інтерв'ю Українському радіо зазначив, що той режим, який зараз існує, не варто називати "енергетичним перемир'ям", а це, швидше, "певне утримання від великих ударів по об'єктах критичної інфраструктури, які призводять до масових відключень світла".

"Про це ми можемо говорити, і то не можна сказати, що воно визначається якимись датами чи правилами. Тому що, в принципі, побудувати якісь правила з Російською Федерацією наразі не виглядає можливим", — наголосив Жмайло.

На його думку, це стало можливим "в контексті перемовного треку", а також завдяки зустрічам в Абу-Дабі між українською, російською і американськими делегаціями, де було домовлено про певні обмеження таких ударів.

"Але не можна сказати, що все, росіяни не будуть бити по енергетичній інфраструктурі. Скоріш за все, вони будуть намагатися обирати дрібніші об'єкти для того, щоб не можна було їх звинуватити у порушенні цього так званого перемир'я", — пояснив Жмайло.

За його словами, це все пов'язано з тим, що РФ дійсно боїться гніву президента США Дональда Трампа і не хоче доводити ситуацію до того, коли були оголошені, зокрема, санкції проти її нафтопереробної галузі.

Коли росіяни дуже серйозно обстрілювали у 2022 році енергетику України, вони отримали потужні додаткові санкції

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтерв’ю "24 Каналу" розповів, чому Росія в останні місяці почала здійснювати потужніші удари по енергетиці України.

Омельченко пояснив, що існує комплексна проблема у енергетиці України. Впродовж попередніх років обстріли енергетичної інфраструктури були не такими потужними. Тому що Росія мала пересторогу щодо таких атак за часів адміністрації Джозефа Байдена.

"Коли росіяни дуже серйозно обстрілювали у 2022 році енергетику України, вони отримали потужні додаткові санкції. Після цього були певні домовленості щодо того, щоб такі атаки припинились", – пояснив експерт.

Він зауважує, коли президентом США став Дональд Трамп, він дав "зелене світло" для Росії щодо тотальних обстрілів, зокрема, по енергетичній інфраструктурі.

"Тому що у Трампа і Путіна були певні домовленості щодо розділу України, і тому очільник Кремля відчув свою абсолютну безкарність і гатив по Україні. За останній рік, коли Трамп перебуває в Білому домі, обстріли по енергетиці і взагалі по інфраструктурі України значно збільшилися. Україна ж з боку США не відчуває практично жодної реакції", – наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Проте це не єдина причина важкої ситуації в енергетиці України. Також існує проблема управлінської кризи, тому що, за словами Омельченка, мери деяких міст, можновладці сподівалися на диво.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ще один крок до блекауту: невтішний прогноз української енергетики.



