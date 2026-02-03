Хто дав відмашку Путіну бити по енергетиці України: що змінилося за останні дні

Рубрики
Враховуючи досить сильні морози цієї зими стан енергосистеми України продовжує викликати занепокоєння. Які причини важкої ситуації в енергосистемі України цієї зими? Чому насправді РФ масовано не била по світлу у ці дні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в інтерв'ю Українському радіо зазначив, що той режим, який зараз існує, не варто називати "енергетичним перемир'ям", а це, швидше, "певне утримання від великих ударів по об'єктах критичної інфраструктури, які призводять до масових відключень світла".
На його думку, це стало можливим "в контексті перемовного треку", а також завдяки зустрічам в Абу-Дабі між українською, російською і американськими делегаціями, де було домовлено про певні обмеження таких ударів.
За його словами, це все пов'язано з тим, що РФ дійсно боїться гніву президента США Дональда Трампа і не хоче доводити ситуацію до того, коли були оголошені, зокрема, санкції проти її нафтопереробної галузі.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтерв’ю "24 Каналу" розповів, чому Росія в останні місяці почала здійснювати потужніші удари по енергетиці України.
Омельченко пояснив, що існує комплексна проблема у енергетиці України. Впродовж попередніх років обстріли енергетичної інфраструктури були не такими потужними. Тому що Росія мала пересторогу щодо таких атак за часів адміністрації Джозефа Байдена.
Він зауважує, коли президентом США став Дональд Трамп, він дав "зелене світло" для Росії щодо тотальних обстрілів, зокрема, по енергетичній інфраструктурі.
Проте це не єдина причина важкої ситуації в енергетиці України. Також існує проблема управлінської кризи, тому що, за словами Омельченка, мери деяких міст, можновладці сподівалися на диво.
