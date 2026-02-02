Ще один крок до блекауту: невтішний прогноз української енергетики

Україна опинилася за крок до блекауту, навіть у той час, коли Росія не завдавала масованих ударів по Україні. Чому так сталося? До якої загрози наблизилась Україна? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Блекаут в Україні. Фото: із відкритих джерел

Україна опинилася за крок до напівблэкауту

Експерт з питань енергетики Юрій Корольчук заявив в ефірі телеканалу "Київ24", що в Україні можуть повторитись системні аварії в енергосистемі та масові відключення світла.

"Треба розуміти, що причина всього — ракетні удари. Тобто пошкодження, завдані ними з 2022 року по підстанціям, потім у 2024 році по теплових електростанціях та гідроелектростанціях. І зараз уже по другому колу — теплові електростанції, ГЕС та підстанції", — зазначив експерт.

За його словами, в енергетиці трапився не блекаут чи каскадна аварія, а саме системна аварія. Якби мала місце каскадна аварія, у багатьох регіонах відновлення постачання електроенергії тривало б значно довше.

"Це системна аварія. Але це один крок до каскадної аварії та до блекауту. (...) Це призвело до напівблекауту, якщо говорити народною мовою. Повторитися це може будь-якої миті", — пояснив Ковальчук.

Експерт наголошує, що енергосистема України вже не функціонує так, як до 2022 року. І, за його словами, вона вже просто не зможе так працювати.

"Тобто її доведеться переробляти. Часто можна почути від керівників приватних компаній, що потрібно будувати нову енергосистему. Десь по суті так воно і є. Тільки це роки, це десятиліття", — констатував він.

У мирний час без війни цю аварію майже не помітили б

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив в ефірі Radio NV, що своєчасні заходи не дали системі зірватися до блекауту після технологічного порушення в енергосистемі, яке відбулося 31 січня.

"Це не можна назвати повноцінним блекаутом. Знаєте, це тренування з дуже високою відповідальністю, як протистояти блекауту. І показали себе так, як треба було. Не дали системі зірватися в блекаут. Вчасно всі дії було зроблено. Диспетчери ще раз показали, що вони суперпрофесіонали в Україні", — зазначив Харченко.

Разом з тим він додав, що у мирний час без війни цю аварію майже не помітили б.

"Ситуація розвивалася наступним чином: о 10:42 ранку відключилася лінія Вулканешти-Ісакча 400 кВ, яка з'єднує Молдову та Румунію. Але, оскільки система Молдови фізично є частиною української системи, це викликало спрацювання так званої автоматики попередження аварійних ситуацій для того, щоб не відбулися. Спочатку одна лінія, 750 кВ, потім ще 750 кВ та 330 кВ", — зазначив експерт.

При цьому він додав, що завдяки професіоналізму "Укренерго" по суті вдалося ізолювати те, що відбувалося. "Потім пішло каскадне відключення і дійшло до Києва і атомних станцій. Але в цей момент його вдалося ізолювати і, по суті, нівелювати", — додав Харченко.

