Еще один шаг к блэкауту: неутешительный прогноз для украинской энергетики

Украина оказалась за шаг до блекаута, даже в то время, когда Россия не наносила массированных ударов по Украине. Почему так произошло? К какой угрозе приблизилась Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Блэкаут в Украине. Фото: из открытых источников

Украина оказалась за шаг до полублэкаута

Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук заявил в эфире телеканала "Киев24", что в Украине могут повториться системные аварии в энергосистеме и массовые отключения света.

"Надо понимать, что причина всего – ракетные удары. То есть повреждения, нанесенные ими с 2022 года по подстанциям, затем в 2024 году по тепловым электростанциям и гидроэлектростанциям. И сейчас уже по второму кругу – тепловые электростанции, ГЭС и подстанции", – отметил эксперт.

По его словам, в энергетике произошел не блэкаут или каскадная авария, а именно системная авария. Если бы имела место каскадная авария, во многих регионах восстановление поставок электроэнергии продолжались бы значительно дольше.

"Это системная авария. Но это один шаг к каскадной аварии и к блэкауту. (...) Это привело к полублэкауту, если говорить народным языком. Повториться это может в любой момент", – пояснил Ковальчук.

Эксперт отмечает, что энергосистема Украины уже не функционирует так, как до 2022 года. И, по его словам, она уже просто не сможет так работать.

"То есть ее придется переделывать. Часто можно услышать от руководителей частных компаний, что нужно строить новую энергосистему. Где-то, по сути, так оно и есть. Только это годы, это десятилетия", – констатировал он.

В мирное время без войны эту аварию почти не заметили бы

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил в эфире Radio NV, что своевременные меры не дали системе сорваться в блэкаут после технологического нарушения в энергосистеме, которое произошло 31 января.

"Это нельзя назвать полноценным блэкаутом. Знаете, это тренировка с очень высокой ответственностью, как противостоять блэкауту. И показали себя так, как нужно было. Не дали системе сорваться в блэкаут. Вовремя все действия были сделаны. Диспетчеры еще раз показали, что они суперпрофессионалы в Украине", — отметил Харченко.

Вместе с тем, он добавил, что в мирное время без войны эту аварию почти не заметили бы.

"Ситуация развивалась следующим образом: в 10:42 утра отключилась линия Вулканешты-Исакча 400 кВ, которая соединяет Молдову и Румынию. Но, поскольку система Молдовы физически является частью украинской системы, это вызвало срабатывание так называемой автоматики предупреждения аварийных ситуаций для того, чтобы не произошли серьезные аварии. Отключились уже наши линии. Сначала одна линия, 750 кВ, затем еще 750 кВ и 330 кВ", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что благодаря профессионализму "Укрэнерго", по сути, удалось изолировать то, что происходило. "Затем пошло каскадное отключение, и дошло до Киева и атомных станций. Но в этот момент его удалось изолировать и, по сути, нивелировать", — добавил Харченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украину накрыл масштабный блекаут: свет исчез во многих регионах.



