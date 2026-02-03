Кто дал отмашку Путину бить по энергетике Украины: что изменилось за последние дни

Учитывая достаточно сильные морозы этой зимой, состояние энергосистемы Украины продолжает вызывать беспокойство. Какие причины тяжелой ситуации в энергосистеме Украины этой зимой? Почему на самом деле РФ массированно не била по свету в эти дни? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Построить какие-либо правила из РФ пока не выглядит возможным

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью Украинскому радио отметил, что тот существующий режим не стоит называть "энергетическим перемирием", а это, скорее, "определенное воздержание от больших ударов по объектам критической инфраструктуры, приводящим к массовым отключениям света".

"Об этом мы можем говорить, и то нельзя сказать, что оно определяется какими-то датами или правилами. Потому что в принципе построить какие-то правила с Российской Федерацией пока не выглядит возможным", — подчеркнул Жмайло.

По его мнению, это стало возможным "в контексте переговорного трека", а также благодаря встречам в Абу-Даби между украинскими, российскими и американскими делегациями, где было договорено об определенных ограничениях таких ударов.

"Но нельзя сказать, что все, россияне не будут бить по энергетической инфраструктуре. Скорее всего, они будут пытаться выбирать более мелкие объекты для того, чтобы нельзя было их обвинить в нарушении этого так называемого перемирия", — пояснил Жмайло.

По его словам, все это связано с тем, что РФ действительно боится гнева президента США Дональда Трампа и не хочет доводить ситуацию до того, когда были объявлены, в частности, санкции против ее нефтеперерабатывающей отрасли.

Когда россияне очень серьезно обстреливали в 2022 году энергетику Украины, они получили дополнительные санкции.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью "24 Каналу" рассказал, почему Россия в последние месяцы начала производить более мощные удары по энергетике Украины.

Омельченко объяснил, что существует комплексная проблема в энергетике Украины. На протяжении предыдущих лет обстрелы энергетической инфраструктуры были не столь мощными. Потому что у России было предостережение таких атак во времена администрации Джозефа Байдена.

Когда россияне очень серьезно обстреливали в 2022 году энергетику Украины, они получили мощные дополнительные санкции. После этого были определенные договоренности по поводу того, чтобы такие атаки прекратились", – пояснил эксперт.

Он замечает, когда президентом США стал Дональд Трамп, он дал "зеленый свет" для России по поводу тотальных обстрелов, в частности, по энергетической инфраструктуре.

"Потому что у Трампа и Путина были определенные договоренности по разделу Украины, и потому глава Кремля почувствовал свою абсолютную безнаказанность и готовил по Украине. За последний год, когда Трамп находится в Белом доме, обстрелы по энергетике и по инфраструктуре Украины значительно увеличились. Украина же со стороны США не испытывает практически никакой реакции", – подчеркнул директор энергетических программ Центра Разумкова.

Однако это не единственная причина тяжелой ситуации в энергетике Украины. Также существует проблема управленческого кризиса, потому что, по словам Омельченко, мэры некоторых городов, чиновники надеялись на чудо.

