Кто дал отмашку Путину бить по энергетике Украины: что изменилось за последние дни

Кравцев Сергей
Учитывая достаточно сильные морозы этой зимой, состояние энергосистемы Украины продолжает вызывать беспокойство. Какие причины тяжелой ситуации в энергосистеме Украины этой зимой? Почему на самом деле РФ массированно не била по свету в эти дни? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью Украинскому радио отметил, что тот существующий режим не стоит называть "энергетическим перемирием", а это, скорее, "определенное воздержание от больших ударов по объектам критической инфраструктуры, приводящим к массовым отключениям света".
По его мнению, это стало возможным "в контексте переговорного трека", а также благодаря встречам в Абу-Даби между украинскими, российскими и американскими делегациями, где было договорено об определенных ограничениях таких ударов.
По его словам, все это связано с тем, что РФ действительно боится гнева президента США Дональда Трампа и не хочет доводить ситуацию до того, когда были объявлены, в частности, санкции против ее нефтеперерабатывающей отрасли.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью "24 Каналу" рассказал, почему Россия в последние месяцы начала производить более мощные удары по энергетике Украины.
Омельченко объяснил, что существует комплексная проблема в энергетике Украины. На протяжении предыдущих лет обстрелы энергетической инфраструктуры были не столь мощными. Потому что у России было предостережение таких атак во времена администрации Джозефа Байдена.
Он замечает, когда президентом США стал Дональд Трамп, он дал "зеленый свет" для России по поводу тотальных обстрелов, в частности, по энергетической инфраструктуре.
Однако это не единственная причина тяжелой ситуации в энергетике Украины. Также существует проблема управленческого кризиса, потому что, по словам Омельченко, мэры некоторых городов, чиновники надеялись на чудо.
